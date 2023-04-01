Кто заменит ЧВК "Вагнер". Зачем российским элитам свои частные военные компании

Среди российских элит набирает обороты новая мода на создание частных военных компаний. С начала 2023 года стало известно о не менее двух таких формированиях. Фокус узнавал, зачем в России продолжают создавать ЧВК и какое будущее их ждет.

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Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что в штурме Бахмута принимают участие около шести тысяч боевиков ЧВК "Вагнер", которым помогают еще около 30 тысяч рекрутов. Такое заявление генерал сделал во время выступления перед членами Конгресса США. Для сравнения, численность армии Бельгии составляет всего 12 тыс. военнослужащих.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже заявил, что его военное формирование готово покинуть территорию Украины после того, как они выполнят свою задачу в Бахмуте. Именно эти бойцы являются едва ли не единственной российской силой, пытающейся воевать в Бахмуте. По крайней мере, такие выводы можно сделать после прочтения сводок Генштаба ВСУ и многочисленных отчетов западных аналитических центров.

Кроме "вагнеровцев" в Украине воюют целый ряд российских ЧВК, о чем уже известно широкой общественности. Так же систематически появляется информация о создании новых компаний военных наемников. К примеру, на днях стало известно о создании в Крыму ЧВК "Конвой" Сергея Аксенова.

Сколько в России ЧВК

Частные военные компании не являются чем-то новым, впервые их начали создавать на Западе в начале 70-х годов прошлого века. В Россию этот бизнес пришел с развалом СССР: как правило, крупные нефтегазовые или добывающие предприятия финансировали подразделения, созданные из ветеранов армии и спецслужб. Их задачей была охрана месторождений и нефтяных разработок за рубежом, которые осваивали компании, доставка грузов и сопровождение конвоев с товарами. Впоследствии подобные компании, но уже аффилированные с Минобороны или Федеральной службой безопасности (ФСБ), начали привлекать к военным конфликтам. Как, например, война в Сирии, Грузии или вторжение в Украину.

Важно

Бойцы Пригожина во дворце людоеда Бокассы. Гражданская война в ЦАР и российская ЧВК "Вагнер"

"Военные потери наемников не идут в общую статистику потерь личного состава. Сколько их там ни положили, Минобороны и Путин, как верховный главнокомандующий, не имеют к тому никакого отношения", — объясняет изданию военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Такая деятельность хорошо вписывается в путинскую концепцию "их там нет", когда русские военные фактически выполняют поставленные задачи, но юридически армия там не находится.

"Музыканты Вагнера" — чем известна ЧВК Пригожина

Наиболее известная широкой публике ЧВК "Вагнер" создавалась из отставников, офицеров спецподразделений именно во время военных действий в Африке и Сирии. Уже в 2014 г. ее представители принимали участие в боевых действиях на территории Донецкой, Луганской областей и аннексии Крыма. До начала полномасштабного вторжения такая деятельность особо не афишировалась, а после февраля 2022 года, напротив, российская пропаганда издавала многочисленные сообщения об успехах "вагнеровцев" или "кадыровцев". Таким образом, была сделана ставка на психологический эффект участия в войне элитных военных подразделений с лучшей подготовкой и опытом. По иронии, за следующие несколько месяцев в Украине были уничтожены все элитные военные формирования русской армии, вроде псковской, рязанской, тульской десантных дивизий или морпехов из Владивостока. Именно это стало одной из причин открытого привлечения ЧВК в войну в Украине. В ЧВК "Вагнер" начали набирать сначала всех желающих, а впоследствии переключились на российские тюрьмы — из заключенных формировали штурмовые подразделения в обмен на их помилование.

Конкуренты уже преследуют основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина Фото: Михаил Метцель / ТАСС

"На сегодняшний день "Вагнер" изменил стратегию вербовки. Известно, что по всей России открыто около 50 пунктов вербовки. Учитывая социально-экономическое положение в стране, думаю, что проблем с желающими вступить туда не будет", — говорит Фокусу политический эксперт Дмитрий Снегирев.

В 2018 году в ЧВК "Вагнер" провели юридическую реорганизацию, взяв название "Лига" и открыв офисы в ряде европейских стран. На фоне санкций против основателя ЧВК Евгения Пригожина их дальнейшая официальная деятельность стала невозможной. Кроме того, весь бизнес ЧВК "Вагнер" властями США признан международной преступной группировкой.

Крымская ЧВК "Конвой"

Аксенов принял близко к сердцу инициативу ЧВК

На днях российское издание "Важные истории" сообщило, что так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов основал свою ЧВК "Конвой", являющуюся фактически компанией БАРС (абревиатура от "боевой армейский резерв специальный"), созданной в 2021 году под крышей Минобороны РФ. Тогда в БАРС привлекали всех желающих, имеющих военный опыт и готовый к участию в собраниях и учениях, то есть в резерве. Известно, что новый "Конвой" дислоцируется на территории Крыма и проводит обучение в селе Перевальное под Симферополем.

По словам Ивана Ступака, для переформатирования из БАРСа в "Конвой" был задействован административно-командный метод.

"Там просто собрали местных бизнесменов и сказали: Платите! Не хочешь платить, значит, ты не участвуешь в обороне Крыма. Именно на ЧВК Аксенова возлагают главные задачи по защите полуострова от украинского контрнаступления", — рассказывает эксперт.

ЧВК "Патриот" министра Шойгу

В конце декабря 2022 в Восточной группировке войск ВСУ сообщили, что под Угледаром (Донецкая область) заметили представителей ЧВК "Патриот". Данная компания была создана Минобороны РФ и, говорят, лично министром обороны Сергеем Шойгу. В прессе этот ЧВК засветился еще в 2018 году в боевых действиях в Сирии. Примечательно, что именно в то время "вагнеровцы" понесли самые большие потери под сирийским городом Дейр-эз-Зор. Как писала тогда российская оппозиционная пресса, это стало одной из причин дальнейшего конфликта между Пригожиным и Шойгу. Тогда руководитель ЧВК "Вагнер" через свои "фабрики троллей" даже устраивал медиаатаки на министра обороны. По состоянию на конец марта 2023 представители ЧВК "Патриот" ничем особенным не запомнились на линии боевого столкновения.

ЧВК "Редут" и неудачная атака на Киев

Более известна ЧВК "Редут". В октябре 2022 года военные Вооруженных Сил Украины задержали гражданина Республики Беларусь, оказавшегося наемником данной компании. В ходе допроса он сообщил, что его завербовали на должность пулеметчика, за это обещали 3600 долларов ежемесячно. До начала полномасштабного вторжения ЧВК "Редут" предоставляла только услуги охраны имущества за границей. По информации из открытых источников, эту военную компанию связывают с Геннадием Тимченко, близким соратником российского президента. Тимченко еще называют "личным кошельком Путина" в нефтегазовом бизнесе. На счету ЧВК "Редут" — участие в боевых действиях в Сирии, Ираке, Грузии и странах Африки. Одно время представители компании даже участвовали в миротворческих операциях, борьбе с сомалийскими пиратами в водах у Африканского рога. По оценкам, в ЧВК входит несколько тысяч бойцов, в первую очередь, бывших представителей спецподразделений, которые были уволены или отстранены от службы из-за дисциплинарных проступков.

ЧВК "Редут" участвовала в атаке на Киев, один из его командиров — Иван Михеев был ликвидирован вблизи столицы в марте 2022 года.

Малоизвестная ЧВК ЕНОТ

Еще одна компания создана от имени государства, а именно ФСБ. Свое название получили от аббревиатуры "Единые народные общинные общества", а за основу были взяты военно-патриотические клубы для молодежи. Основу ЧВК составили российские ультраправые радикалы, националисты и сотрудники ФСБ.

"Газпром" создал свою ЧВК

По информации немецкого издания Bild, российское правительство разрешило предприятию "Газпром нефть" создать частную организацию, призванную охранять энергетические объекты компании. Впоследствии российские военные корреспонденты заявили, что это классическая ЧВК, которую уже заводят в Украину для участия в боевых действиях. Также сообщается, что наемникам этой компании платят вдвое больше, чем "вагнеровцам". В издании предполагают, что создание ЧВК "Газпром" является признаком подготовки российских элит к вероятной гражданской войне и концу режима Путина.

Кроме ЧВК, еще стоит упомянуть о добровольческих батальонах, созданных губернаторами практически в каждом из регионов России. Они финансируются и обеспечиваются за счет региональных бюджетов и фактически являются личными армиями представителей администрации. Яркий пример тому – Чечня и военные формирования, подчиняющиеся лично Рамзану Кадырову.

Зачем Кремлю создавать новые ЧВК

Следует отметить, что деятельность ЧВК в зоне боевых действий приравнивается к наемничеству. Деятельность наемников противоречит международным конвенциям, на них не распространяются нормы международного гуманитарного права по правам пленных или военнослужащих. Более того, по российскому законодательству наемничество запрещено и уголовно наказуемо. Для обеспечения наемников российских ЧВК вооружением и нужным снаряжением, в официальных документах Минобороны РФ их определяют как добровольцев.

Иван Ступак считает, что создание ЧВК в России стало своеобразной модой среди олигархов и помогает им проявлять свою лояльность Кремлю. К тому же это позволяет максимально мобилизовать доступный ресурс в живой силе на фронте.

"Это желание продемонстрировать Кремлю свою лояльность. Кстати, у Путина от этого также есть своя выгода, ведь олигархи, которые заявили о создании или уже создали свои ЧВК, в глазах Запада становятся с ним на одном уровне. То есть, такие же преступники", — говорит он.

По словам Снегирева, все действующие и новые российские ЧВК создаются с одной целью, чтобы привлечь к войне в Украине больше солдат.

"Они нужны, чтобы скрыть скрытый характер мобилизации. Путин стал заложником своей же идеологической игры, начав так называемую "СВО". Это означает использование ограниченного военного контингента. Частичная мобилизация не позволяет привлечь более 300 тыс. человек. Если больше, уже нужно объявлять полную мобилизацию и военное положение", — говорит он.

Ликвидация или командировка навсегда ждут несогласных наемников Фото: Скриншот

Эксперт отмечает, что финансово мотивированные наемники или бывшие заключенные гораздо эффективнее во время выполнения боевых задач, чем так называемые "чмобики". Кроме того, в случае с заключенными Пригожин оказал Кремлю большую услугу — снизил нагрузку на тюремную систему. Их дальнейшая ликвидация на войне положительно повлияет на криминогенную обстановку в России.

Вместе с тем эксперты отрицают, что в будущем ЧВК смогут стать какой-то действенной силой в российском переделе власти и политических влияний. Одним из условий помилования "зеков Вагнера" является гарантия того, что они никогда не вернутся на территорию России. Им разрешено оставаться только во временно оккупированном Донбассе. Более того, вся эта многочисленная армия не имеет своего оружия.

"Все эти ЧВК виртуальны, у них есть люди, но нет никакого оружия. ФСБ четко отсекает эти темы. Кроме того, эти люди разбалованы деньгами, никто не будет ничего делать бесплатно", — объясняет Фокусу Ступак.

Снегирев отмечает, что всех уцелевших ветеранов ЧВК, скорее всего, отправят куда-нибудь в Сирию, Чад, Мали или ЦАР, или физически ликвидируют наиболее опасных.

Отметим, что в Украине деятельность частных военных компаний также остается вне закона. В Верховную Раду неоднократно подавались соответствующие законопроекты, целью которых было ввести в правовое поле деятельность подобных компаний. Однако ни разу они не доходили до голосования. Возможно, после окончания войны к этому вопросу вернутся снова.

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