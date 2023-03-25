"Кучка негодяев": Пригожин пригрозил посадить журналистов за статью про помилованных зэков

Глава ЧВК "Вагнера" пообещал привлечь своих юристов для изучения публикации, чтобы найти повод отправить российских журналистов в тюрьму на 10 лет.

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Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин ополчился на российский онлайн-ресурс "Фонтанка" из Санкт-Петербурга из-за заголовка. Он даже пообещал, что его юристы проверят все тексты "Фонтанки", чтобы найти повод "засадить кучку негодяев на десять лет". Об этом сообщила его пресс-служба в Telegram.

Негодование Пригожина вызвал заголовок к новости, которая вышла сегодня утром о завербованных им российских заключенных, которые, по словам Пригожина, получили помилование после участия в войне в Украине в рядах ЧВК "Вагнера".

Новость была озаглавлена "Пригожин: на свободе больше пяти тысяч помилованных преступников, прошедших через зону боевых действий".

После скандала заголовок изменили, теперь он звучит, как "Пригожин: На свободе больше пяти тысяч бывших заключенных, прошедших через зону боевых действий".

В самом материале рассказывается, что пять тысяч завербованных им осужденных преступников были помилованы, уже вернулись домой и почти не совершают повторных преступлений.

Пригожин утверждает, что "преступность мы снизили в десять раз".

Также в заметке "Фонтанки" отмечается, что вербовать наемников для своего ЧВК он начал летом 2022 года и заявил об окончании набора в начале февраля.

В январе 2023 года Пригожин предложил ввести наказание за дискредитацию участников боевых действий и в том числе бывших заключенных. Закон был принят уже в марте, однако его текст не запрещает упоминать прошлые правонарушения участников боевых действий.

Сейчас же Пригожин убежден, что "Фонтанка" "передернула" его слова и "постаралась плюнуть в лицо" его наемникам, собрав в заголовке "огромное количество оскорбительных слов".

"Мои юристы внимательно проверят этот текст и все последующие, которые будет выпускать "Фонтанка". И если будет хоть какой-то повод засадить лет на 10 кучку негодяев, которые генерят эти тексты, то мы обязательно это сделаем, а также внимательно посмотрим, откуда эта газетенка берет сейчас деньги", — заявил Пригожин.

Надо отметить, что "Фонтанка" принадлежит Shkulev Media Holding, который, как утверждается на сайте, входит в ТОП-5 ведущих медиакомпаний в России. Ее президентом является Виктор Шкулев, первый генеральный директор "Комсомольской правды", российский предприниматель, меценат и бывший юрист.

Напомним, ранее сообщалось, что Евгений Пригожин, также известный, как "повар Путина", собирается свернуть деятельность своей ЧВК в Украине, которая понесла большие потери и вернуться к тому, с чего он начинал: к деятельности в Африке.