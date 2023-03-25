"Купка негідників": Пригожин пригрозив посадити журналістів за статтю про помилуваних зеків

Голова ПВК "Вагнер" пообіцяв залучити своїх юристів для вивчення публікації, щоб знайти привід відправити російських журналістів до в'язниці на 10 років.

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Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин ополчився на російський онлайн-ресурс "Фонтанка" із Санкт-Петербурга через заголовок. Він навіть пообіцяв, що його юристи перевірять усі тексти "Фонтанки", щоб знайти привід "посадити купку негідників на десять років". Про це повідомила його пресслужба в Telegram.

Обурення Пригожина викликав заголовок до новини, яка вийшла сьогодні вранці про завербованих ним російських ув'язнених, які, за словами Пригожина, отримали помилування після участі у війні в Україні у лавах ПВК "Вагнер".

Новина мала заголовок "Пригожин: на волі понад п'ять тисяч помилуваних злочинців, які пройшли через зону бойових дій".

Після скандалу заголовок змінили, тепер він звучить як "Пригожин: на волі понад п'ять тисяч колишніх в'язнів, які пройшли через зону бойових дій".

У самому матеріалі розповідається, що п'ять тисяч завербованих ним засуджених злочинців було помилувано, вони вже повернулися додому і майже не скоюють повторних злочинів.

Пригожин стверджує, що "злочинність ми знизили вдесятеро".

Також у замітці "Фонтанки" зазначено, що вербувати найманців для своєї ПВК він почав улітку 2022 року і заявив про закінчення набору на початку лютого.

У січні 2023 року Пригожин запропонував запровадити покарання за дискредитацію учасників бойових дій і, зокрема, колишніх ув'язнених. Закон було ухвалено вже у березні, проте його текст не забороняє згадувати минулі правопорушення учасників бойових дій.

Нині ж Пригожин переконаний, що "Фонтанка" " перекрутила" його слова і "постаралася плюнути в обличчя" його найманцям, зібравши в заголовку "величезну кількість образливих слів".

"Мої юристи уважно перевірять цей текст і всі наступні, які буде випускати "Фонтанка". І якщо буде хоч якийсь привід посадити років на 10 купку негідників, які генерують ці тексти, то ми обов'язково це зробимо, а також уважно подивимося, звідки ця газетка бере зараз гроші", — заявив Пригожин.

Треба зазначити, що "Фонтанка" належить Shkulev Media Holding, який, як стверджується на сайті, входить до Топ 5 провідних медіакомпаній у Росії. Її президентом є Віктор Шкульов, перший генеральний директор " Комсомольської правди", російський підприємець, меценат і колишній юрист.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євген Пригожин, також відомий, як "кухар Путіна", збирається згорнути діяльність своєї ПВК в Україні, яка зазнала великих втрат і повернутися до того, з чого він починав: до діяльності в Африці.