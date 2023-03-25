Усі на волі: до Росії повернулися 5 тисяч зеків-"вагнерівців", — Пригожин

Власник ПВК "Вагнер" вбачає в амністії ув'язнених позитивний момент для Росії, оскільки вважає, що вербування засуджених допомагає йому побороти злочинність у країні.

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Понад 5 тисяч ув'язнених, які були завербовані до лав ПВК "Вагнер" для війни в Україні, вже закінчили свій контракт і відпущені на волю. Про це заявив ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вчора, 24 березня.

Він стверджує, що злочинці, які повернулися, скоюють повторні злочини в 10-20 разів менше щодо "стандартних показників", які були до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Пригожин бачить у тому, що по вулицях Росії гулятимуть тисячі засуджених за серйозні злочини людей, тільки позитив.

"Можу сказати з упевненістю: злочинність в Росії ми знизили в 10 разів, а підкували колишніх ув'язнених краще, ніж підковували піонерів і жовтенят за радянських часів", — заявив ватажок.

Нагадаємо, за даними звіту Інституту вивчення війни (ISW) від 21 березня, у "вагнерівців", завербованих у російських колоніях, закінчуються контракти, а набрати нових ув'язнених Пригожину не дозволяють у Кремлі.

Також нагадаємо, що 20 березня Євген Пригожин вже говорив про нібито підготовку наступу ЗСУ на Бєлгород. За його словами, це може статися вже у квітні цього року.

За словами командира роти батальйону "Свобода", лейтенанта НГУ Євгена Оропая, щоденні втрати росіян у Бахмуті становлять приблизно 300-400 бійців, іноді є дні, коли окупанти йдуть на штурми по 6-8 разів на день, тоді кількість убитих російських вояків зростає. За один такий піхотний штурм може загинути близько 100 окупантів.