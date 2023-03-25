Все на свободе: в Россию вернулись 5 тысяч зэков-"вагнеровцев", — Пригожин

Владелец ЧВК "Вагнер" видит в амнистии заключенных положительный момент для России, так как считает, что вербовка осужденных помогает ему побороть преступность в стране.

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Более 5 тысяч заключенных, которые были завербованы в ряды ЧВК "Вагнер" для войны в Украине уже закончили свой контракт и отпущены на свободу. Об этом заявил предводитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вчера, 24 марта.

Он утверждает, что вернувшиеся преступники совершают повторные преступления в 10-20 раз меньше относительно "стандартных показателей", которые были до начала полномасштабного вторжения в Украину. Пригожин видит в том, что по улицам России будут гулять тысячи осужденных за серьезные преступления люди, только позитив.

"Могу сказать с уверенностью: преступность в России мы снизили в 10 раз, а подковали бывших заключенных лучше, чем подковывали пионеров и октябрят в советское время", — заявил главарь.

Напомним, по данным отчета Института изучения войны (ISW) от 21 марта, у "вагнеровцев", завербованных в российских колониях, заканчиваются контракты, а набрать новых заключенных Пригожину не разрешают в Кремле.

Также напомним, что 20 марта Евгений Пригожин уже говорил о якобы готовящемся наступлении ВСУ на Белгород. По его словам, это может произойти уже в апреле текущего года.

По словам командира роты батальона "Свобода", лейтенанта НГУ Евгения Оропая, ежедневно потери россиян в Бахмуте составляют около 300-400 бойцов, иногда есть дни, когда оккупанты идут на штурмы по 6-8 раз в день, тогда количество убитых российских вояк растет. За один такой пехотный штурм может погибнуть около 100 оккупантов.