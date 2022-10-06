В Донецкой области украинские военные задержали белоруса-наемника

22-летний парень нанялся в ЧВК "Редут" пулеметчиком. За каждый месяц войны в Украине ему обещали 3600$.

Related video

На Донетчине военные Вооруженных сил Украины задержали гражданина Республики Беларусь. Ему уже сообщили о подозрении в наемничестве, проинформировал пресс-секретарь генпрокурора Борис Иванов.

По его словам 22-летний парень пришел в Украину убивать. Он по штатному расписанию был пулеметчиком. Он служил в подразделении "Ветеран" частной военной компании "Редут".

Организатор, которые нанимали белоруса, обещали ему 3600$ каждый месяц. А в случае получения инвалидности ему выплатили бы стопроцентную надбавку.

Иванов подчеркнул, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину ЧВК "Редут" занималась лишь охранной имущества заграницей. После 24 февраля организаторы компании стали массово вербовать наемников для войны в нашем государстве. В том числе нанимали и иностранцев.

Начиная с июля и до момента попадания в плен белорусский наемник воевал за интересы России в Харьковской и Донецкой областях. Его заметили в городах Изюм и Краснополье.

В плен попал неподалеку села Яцковка Лиманского района Донецкой области.

Если его вину признает суд, белорус проведет в местах лишения свободы до 10 лет.

Иванов добавил, что задержание белорусского наемника и сообщение ему о подозрении – это прямое опровержение слов президента РБ Александра Лукашенко о том, что белорусские военные никого в Украине не убивают.

Напомним, Александр Лукашенко следом за Путиным собирает резервистов. Эксперт Игар Тишкевич из Украинского института будущего считает, что белорусских резервистов не отправят воевать в Украину. Они нужны для того, чтоб облегчить наступление на Украину новой волне мобилизованных россиян.

Ранее президент РБ Александр Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины. Лукашенко утверждает, что официальный Минск никогда не скрывал этот факт и добавил, что белорусских военных не отправляют на территорию нашей страны для ведения боевых действий.