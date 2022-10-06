На Донеччині українські військові затримали білоруса-найманця

22-річний хлопець найнявся у ПВК "Редут" кулеметником. За кожен місяць війни в Україні йому обіцяли 3600 доларів.

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На Донеччині військові Збройних Сил України затримали громадянина Республіки Білорусь. Йому вже повідомили про підозру у найманстві, проінформував речник генпрокурора Борис Іванов.

За його словами, 22-річний хлопець прийшов в Україну вбивати. Він за штатним розкладом був кулеметником. Він служив у підрозділі "Ветеран" приватної військової компанії "Редут".

Організатори, які наймали білоруса, обіцяли йому 3600 доларів щомісяця. А у разі отримання інвалідності йому виплатили б стовідсоткову надбавку.

Іванов підкреслив, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну ПВК "Редут" займалася лише охоронним майном за кордоном. Після 24 лютого організатори компанії почали масово вербувати найманців для війни у нашій державі. У тому числі наймали й іноземців.

Починаючи з липня і до моменту потрапляння в полон білоруський найманець воював за інтереси Росії у Харківській та Донецькій областях. Його помітили у містах Ізюм та Краснопіллі.

У полон він потрапив неподалік села Яцківка Лиманського району Донецької області.

Якщо його провину визнає суд, білорус проведе у місцях позбавлення волі до 10 років.

Іванов додав, що затримання білоруського найманця та повідомлення про підозру – це пряме спростування слів президента РБ Олександра Лукашенка про те, що білоруські військові нікого в Україні не вбивають.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко услід за Путіним збирає резервістів. Експерт Ігар Тишкевич із Українського інституту майбутнього вважає, що білоруських резервістів не відправлять воювати до України. Вони необхідні для того, щоб полегшити наступ на Україну нової хвилі мобілізованих росіян.

Раніше президент РБ Олександр Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України. Лукашенко стверджує, що офіційний Мінськ ніколи не приховував цього факту і додав, що білоруських військових не відправляють на територію нашої країни для ведення бойових дій.