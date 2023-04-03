Кому выгодна смерть Владлена Татарского. Главные версии убийства российского военкора

Российские официальные лица обвинили Украину в организации теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Украина опровергла обвинения, аргументировав это тем, что все, что происходит в России, это дело самой России. Фокус рассказывает, кем был Владлен Татарский и каковы вероятные версии относительно его убийства.

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Национальный антитеррористический комитет России обвинил украинские спецслужбы в организации убийства военного блоггера Владлена Татарского (Максима Фомина). Там считают, что операция была проведена в сотрудничестве со сторонниками Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Отметим, что Национальный антитеррористический комитет не является следственным органом, а выполняет только функции координации деятельности по противодействию терроризму, осуществляемой федеральными органами исполнительной власти.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков уже успел заявить, что Татарский погиб во время теракта, за которым может стоять "киевский режим".

"Есть данные о том, что украинские спецслужбы могут иметь отношение к планированию этого теракта. Россия столкнулась с киевским режимом, поддерживающим террористические действия. Это режим, стоящий за убийством Дарьи Дугиной, режим, вполне возможно, стоящий за убийством Фомина. Это режим, который стоит за убийствами людей на протяжении многих лет, начиная с 2014 года", — заявил он.

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Путин лично не отреагировал на событие. Заместитель председателя Совета безопасности, бывший президент РФ Дмитрий Медведев уже успел призвать россиян сообщать о каких-либо связях с Украиной. По его словам, все получающие финансирование из Украины с высокой вероятностью являются предателями.

Украинские власти какое-либо отношение к гибели военкора Татарского в Санкт-Петербурге отрицают. Президент Владимир Зеленский заявил, что обо всем, что там произошло, должна думать сама Россия.

"Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране", — отметил президент.

Фокус собрал наиболее вероятные версии, почему произошел мощный взрыв в кафе Street food bar Евгения Пригожина в самом центре Санкт-Петербурга.

Убийство Владлена Татарского: "украинский след"

Убийство Владлена Татарского не дает Украине никаких преимуществ по защите и освобождению своей территории от российской оккупации. Очередной российский пропагандист не имел какого-то значительного влияния и в Украине. Поэтому организация подобного мероприятия ради его персоны выглядит сомнительно. Но не стоит забывать о переносе войны на территорию РФ. В начале марта 2023 года Евгений Пригожин официально заявил о высокой вероятности наступления ВСУ на Брянск. По его мнению, это предпочтет за столом переговоры.

"ВСУ с высокой долей вероятности в середине апреля начнут ряд контрнаступательных операций. Высока вероятность того, что один из ударов придется по нашей территории – в районе города Белгород", – рассказывал Пригожин.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказывал, что в окружении Путина есть агенты, которые не прочь сотрудничать с Украиной. В ГУР объясняли, что российские элиты заботятся только о собственной безопасности и бизнесе, а не о внутренних изменениях в России. Вместе с тем, новости о "бавовне", "гиперзвуке" и "работе ПВО" в многочисленных российских городах уже стали обыденностью.

"Мы не можем ничего утверждать, но четко прослеживаются признаки саботажных и диверсионных действий на территории РФ, которые выгодны Украине. Посмотрите, в начале марта произошел взрыв на территории воинской части ФСБ в Ростове, сейчас взрыв в самом Санкт-Петербурге. Остался один город, где еще ничего резонансного пока не произошло – это Москва", – рассказывает Фокусу политолог Виктор Небоженко.

Примечательно, что известный расследователь Христо Грозев из Bellingcat сказал, что убийство Татарского может быть как украинской спецоперацией, так и операцией российских спецслужб под фальшивым флагом для консолидации провоенных настроений в России.

Теракт в Санкт-Петербурге и борьба башен Кремля

Уже традиционно любые громкие и резонансные события в "центрах принятия решений", то есть, в Москве или Санкт-Петербурге, связываются с битвами мифических "башен Кремля". Владлен Татарский не был политической фигурой, но входил в круг приближенных лиц Евгения Пригожина – основателя ЧВК "Вагнер" и "фабрики троллей".

"На сегодняшний день Пригожин имеет открытый конфликт с российским Минобороны, он набрал определенный политический вес и становится все более влиятельным. Можно предположить, что это некий мафиозный сигнал Пригожину от российских спецслужб, чтобы он умерил свои амбиции. Ведь произошло убийство близкого к нему блогера, в его же заведении", — говорит Фокусу политолог Петр Олещук.

Смерть Владлена Татарского. Взрыв произошел в кафе Street food bar Евгения Пригожина в самом центре Санкт-Петербурга Фото: LIFE SHOT

По словам Олещука, версия об организации убийства украинскими спецслужбами совместно со сторонниками Навального выглядит, мягко говоря, смешной.

"В России, которую война еще и близко не затронула так, как Украину, как раз акции против публичных людей являются действенным инструментом внутренней конкуренции. Там есть российские националисты-радикалы, которые против Путина и кооператива "Озеро". Есть жесткие разборки между турбопатриотами — почитайте, что пишут друг о друге, например, Стрелков и Пригожин", — считает политический аналитик Александр Кочетков.

Гибель Татарского — информационная кампания

Старая, но действенная методика средств массовой информации и пропаганды — переключить внимание населения с существующей проблемы на что-то новое. Сегодня Россия находится на пороге системного кризиса, власти уже официально признают, что экономику страны ожидает падение. Военные действия в Украине не имеют успеха, на территории РФ ежедневно происходят новые "бавовны", а во властных кабинетах ожидают начала украинского контрнаступления. Возможно, именно путем убийства Татарского власти хотят отвести внимание россиян от накопившихся проблем. А из слов Медведева о предательском характере сотрудничества с украинцами можно сделать вывод о начале "охоты на ведьм".

Смерть Татарского и выборы для Путина

Новое – это хорошо забытое старое. В 2024 году в России должны пройти выборы президента. Несмотря на высокий рейтинг Путина, который ему представляют социологические компании, на выборы лидер должен идти с четкой идеей. Борьба с "нацизмом" и НАТО не дают своих результатов — Альянс расширился максимально до границ с Россией, а существование "украинских нацистов" уже опровергается тем же Пригожиным. Сохранение истории, веры и родственных ценностей для России всегда было весомым аргументом, но для избирательной кампании Путина этого должно быть мало. Именно поэтому сейчас готовится основа борьбы за Россию с внешним врагом, которого сможет победить один лишь Путин.

По словам Виктора Небоженко, взрыв в Санкт-Петербурге — своеобразный "сахарный взрыв", чтобы мобилизовать население и показать необходимость более активных действий на фронте. То есть показать, что война уже на территории России.

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"Российское население давно приучили, что война где-то далеко. Еще в 1945 году Сталин заявлял, что врага будут бить на его территории быстро и малыми силами. А сегодня отголоски войны уже раздаются на территории РФ", — говорит Фокусу Небоженко.

По его словам, смерть Татарского ставит его в один ряд с Дарьей Дугиной, но никоим образом не делает их обоих "сакральными жертвами".

"В современной России существует проблема с сакральностью, единственное, что является сакральным – это сам Путин, который поставил себя выше государства. До этого такое позволял себе только Сталин, ни Хрущев, ни Брежнев, ни Ельцин такого не делали", — объясняет Небоженко.

Он предполагает, что выводы о пропагандистском характере убийства Владлена Татарского можно сделать из его похорон. На это будет указывать их масштаб и участие официальных лиц.

Смерть Татарского ставит его в один ряд с Дарьей Дугиной, но никоим образом не делает их обоих "сакральными жертвами" Фото: РИА Новости

Еще одна версия убийства Владлена Татарского — криминальные разборки

Владлен Татарский, тогда еще Максим Фомин, имел криминальное прошлое. В 2011 году его приговорили к 12 годам колонии за ограбление банка. Срок он отбывал в Горловке, сумел устроить побег, когда на Донбассе начались боевые действия. Затем Татарский присоединился к рядам так называемого "ополчения ДНР" и получил помилование лично от Александра Захарченко. Можно предположить, что кто-то из бывшего окружения Татарского решил свести с ним счеты.

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