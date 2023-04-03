Кому вигідна смерть Владлена Татарського. Головні версії вбивства російського воєнкора

Російські офіційні особи звинуватили Україну в організації теракту в Санкт-Петербурзі, під час якого загинув воєнний кореспондент Владлен Татарський. Україна спростувала звинувачення, аргументувавши це тим, що все, що відбувається в Росії, то справа самої Росії. Фокус розповідає, ким був Владлен Татарський та які існують ймовірні версії щодо його вбивства.

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Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби в організації вбивства військового блогера Владлена Татарського (Максима Фоміна). Там вважають, що операцію було здійснено у співпраці з прихильниками Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Відзначимо, що Національний антитерористичний комітет не є слідчим органом, а лише виконує функції координації діяльності з протидії тероризму, що здійснюється федеральними органами виконавчої влади.

Своєю чергою прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков вже встиг заявити, що Татарський загинув під час теракту, за яким може стояти "київський режим".

"Є дані про те, що українські спецслужби можуть мати відношення до планування цього теракту. Росія зіткнулася з київським режимом, який підтримує терористичні дії. Це режим, який стоїть за вбивством Дар'ї Дугіної, режим, який, цілком можливо, стоїть за вбивством Фоміна. Це режим, який стоїть за вбивствами людей протягом багатьох років, починаючи з 2014 року", — заявив він.

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Путін особисто не відреагував на подію. Натомість заступник голови Ради безпеки, колишній президент РФ Дмитро Медвєдєв вже встиг закликати росіян повідомляти про будь-які звʼязки з Україною. За його словами, всі ті, хто отримують фінансування з України, з високою ймовірністю є зрадниками.

Українська влада будь-яке відношення до загибелі воєнкора Татарського в Санкт-Петербурзі заперечує. Президент Володимир Зеленський заявив, що про все що там сталося, має думати сама Росія.

"Я не думаю про те, що відбувається у Санкт-Петербурзі чи в Москві. Про це має думати Росія. Я думаю про нашу країну", — зазначив президент.

Фокус зібрав найбільш ймовірні версії того, чому стався потужний вибух в кафе Street food bar Євгена Пригожина у самому центрі Санкт-Петербурга.

Вбивство Владлена Татарського: "український слід"

Вбивство Владлена Татарського не дає Україні жодних переваг в питанні захисту та звільнення своєї території від російської окупації. Черговий російський пропагандист не мав значного впливу і в Україні. Тому організація подібного заходу заради його персони виглядає сумнівно. Але не варто забувати про перенесення війни на територію РФ. На початку березня 2023 року Пригожин офіційно заявив, про високу ймовірність наступу ЗСУ на Брянськ. На його думку, це дасть перевагу за столом перемовин.

"ЗСУ з високою часткою ймовірності в середині квітня почнуть низку контрнаступальних операцій. Висока ймовірність того, що один з ударів припаде по нашій території — у районі міста Бєлгород", — розповідав Пригожин.

Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповідав, що в оточені Путіна є агенти, які не проти співпрацювати з Україною. В ГУР пояснювали, що російські еліти дбають лише про власну безпеку та бізнес, а не внутрішні зміни в Росії. Разом з тим, новини про "бавовну", "гіперзвук" та "роботу ППО" в численних російських містах вже стали буденністю.

"Ми не можемо нічого стверджувати, але чітко прослідковуються ознаки саботажних та диверсійних дій на території РФ, які вигідні Україні. Подивіться, на початку березня стався вибух на території військової частини ФСБ в Ростові, зараз вибух в самому Санкт-Петербурзі. Залишилося одне місто, де ще нічого резонансного поки не відбулося – це Москва", — розповідає Фокусу політолог Віктор Небоженко.

Примітно, що відомий розслідувач Хрісто Грозєв з Bellingcat сказав, що вбивство Татарського може бути як українською спецоперацією, так і операцією російських спецслужб під фальшивим прапором для консолідації провоєнних настроїв у Росії.

Теракт в Санкт-Петербурзi i боротьба башт Кремля

Вже традиційно будь-які гучні та резонансні події в "центрах прийняття рішень", тобто, в Москві чи Санкт-Петербурзi, повʼязуються з битвами міфічних "башт Кремля". Владлен Татарський не був політичною фігурою, але входив в коло близьких осіб Євгена Пригожина – засновника ПВК "Вагнер" та "фабрики тролів".

"На сьогодні Пригожин має неприхований конфлікт з російським Міноборони, він набрав певної політичної ваги та стає все більше впливовим. Можна припустити, що це такий собі мафіозний сигнал Пригожину від російських спецслужб, щоб він вгамував свої амбіції. Адже сталося вбивство близького до нього блогера, у його ж закладі", — говорить Фокусу політолог Петро Олещук.

Смерть Владлена Татарського. Вибух стався в кафе Street food bar Євгена Пригожина у самому центрі Санкт-Петербурга Фото: LIFE SHOT

За словами Олещука, версія про організацію вбивства українськими спецслужбами разом з прихильниками Навального виглядає, м'яко кажучи, смішною.

"В Росії, яку війна ще й близько не дістала, як Україну, як раз акції проти публічних людей є дієвим інструментом внутрішньої конкуренції. Там є російські націоналісти-радикали, які проти Путіна та кооперативу "Озеро". Є жорсткі розбірки між турбопатриотами — почитайте, що пишуть один про одного, наприклад, Стрєлков і Пригожин", — вважає політичний аналітик Олександр Кочетков.

Загибель Татарського — інформаційна кампанія

Вже стара, але дієва методика засобів масової інформації та пропаганди — перемкнути увагу населення з існуючої проблеми на щось нове. Сьогодні Росія знаходиться на порозі системної кризи, влада вже офіційно визнає, що економіку країни очікує падіння. Військові дії в Україні не мають успіхів, на території РФ щоденно стаються випадки нової "бавовни" а у владних кабінетах очікують початку українського контрнаступу. Ймовірно, саме через вбивство Татарського влада хоче відвести увагу росіян від проблем, що накопичилися. Згідно зі словами Медвєдєва про зрадницький характер співробітництва з українцями, можна припустити про початок "полювання на відьом".

Смерть Татарського i вибори для Путіна

Нове — це добре забуте старе. У 2024 році в Росії мають відбутися вибори президента. Попри високий рейтинг Путіна, який йому подають соціологічні компанії, на вибори лідер має йти з чіткою ідеєю. Боротьба з "нацизмом" та НАТО не дають своїх результатів — Альянс розширився максимально до кордонів з Росією, а існування "українських нацистів" вже спростовується тим самим Пригожиним. Збереження історії, віри та родинних цінностей для Росії завжди були вагомим аргументом, але для виборчої кампанії Путіна цього має бути замало. Саме тому, зараз готується підґрунтя боротьби за Росію від зовнішнього ворога, якого зможе перемогти один лише Путін.

За словами Віктора Небоженка, вибух в Санкт-Петербурзі є своєрідним "цукровим вибухом", щоб мобілізувати населення та показати необхідність більш активних дій на фронті. Тобто, показати, що війна вже на території Росії.

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"Російське населення давно привчили, що війна десь далеко. Ще в 1945 році Сталін заявляв, що ворога будуть бити на його території, швидко та малими силами. А сьогодні відгуки війни вже лунають на території РФ", — говорить Фокусу Небоженко.

За його словами, смерть Татарського ставить його в одну чергу в Дарією Дугіною, але жодним чином не робить їх обох "сакральною жертвою".

"В сучасній Росії існує проблема з сакральністю, єдине, що є сакральним – це сам Путін, який поставив себе вище держави. До цього таке собі дозволяв лише Сталін, ні Хрущов, ні Брежнєв, ні Єльцин такого не робили", — пояснює Небоженко.

Він припускає, що висновки про пропагандистський характер вбивства Владлена Татарського можна буде зробити з його поховання. На це будуть вказувати їхня пишність за участі офіційних осіб.

Смерть Татарського ставить його в одну чергу в Дарією Дугіною, але жодним чином не робить їх обох "сакральною жертвою Фото: РИА Новости

Ще одна версiя вбивства Владлена Татарського — кримінальні розборки

Владлен Татарський, тоді ще Максим Фомін, мав кримінальне минуле. У 2011 році його засудили до 12 років колонії за пограбування банку. Своє увʼязнення він відбував у Горлівці, влаштував побіг, коли на Донбасі розпочалися бойові дії. Згодом Татарський приєднався до лав так званого "ополчення ДНР" та отримав помилування особисто від Олександра Захарченка. Можна припустити, що хтось з колишнього оточення Татарського вирішив звести з ним рахунки.

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