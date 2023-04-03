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Думки У Росії загинув військкор Владлен Татарський

Агресія з'їдає своїх адептів. Україні ні холодно, ні спекотно від того, що підірвали Татарського

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Фото: Соцмережі | Останні хвилини воєнкора Татарського. Скоро його вб'ють — швидше за все, свої

"Вбивство Владлена Татарського (Фомина) — це Росія і про Росію. І чим гірше справи у недоімперії на українських фронтах, тим частішими і жорстокішими будуть такі теракти". Думка

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Не бачу українського сліду у вбивстві проросійського пропагандиста Татарського (Фомина). До речі, як і у замаху на Дугіна, який призвів до загибелі його доньки.

В Україні — війна. Наш воєнний ресурс — обмежений, це стосується і оперативного ресурсу. Ми намагаємося використовувати його більш-менш раціонально. Тому на окупованих територіях України під зрадниками регулярно вибухають авто. Але це — або силовики, які перейшли до аналогічних структур окупанта, або управлінці, від яких залежить функціювання окупаційної влади.

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Вбивство Владлена Татарського (Фомина) — це Росія і про Росі
Фото: Соцмережі

Тобто, наші спецслужби намагаються позбавитися від тих, хто може посилити практичну здатність агресора протистояти нам. Тому журналістів і подібних майже не чіпають, хоча, на жаль, зрадники серед них є.

Що змінюється для України від того, що навздогін за російським кораблем піде ще й якійсь пропагандист? Та нічого! Ну, можливо, виникне у соцмережах моральне задоволення від того, що справедливість є, і вона поруч.

А от в Росії, яку війна ще й близько не дістала, як Україну, як раз акції проти публічних людей є дієвим інструментом внутрішньої конкуренції. Там є російські націоналісти-радикали, які проти Путіна та кооперативу "Озеро". Є жорсткі розбірки між турбопатриотами — почитайте, що пишуть один про одного, наприклад, Стрєлков і Пригожин.

А ше усі російські пропагандисти обов’язково займаються "волонтерством". А це великі гроші і зловживання на них. І відповідний привід для показової страти.

Тому вбивство Татарського (Фомина) — це Росія і про Росію. І чим гірше справи у недоімперії на українських фронтах, тим частішими і жорстокішими будуть такі теракти.

Джерело.

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