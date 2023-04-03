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Мнения

Агрессия съедает своих адептов. Украине ни холодно, ни жарко от того, что взорвали Владлена Татарского

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Фото: Соцсети | Последние минуты военкора Татарского. Скоро его убьют – скорее всего, свои

"Убийство Татарского (Фомина) — это Россия и о России. И чем хуже дела у недоимперии на украинских фронтах, тем чаще и жестче будут такие теракты". Мнение.

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Не вижу украинского следа в убийстве пророссийского пропагандиста Владлена Татарского (Фомина). Кстати, как и в покушении на Дугина, приведшего к гибели его дочери.

В Украине – война. Наш военный ресурс ограничен, это касается и оперативного ресурса. Мы стараемся использовать его более или менее рационально. Поэтому на оккупированных территориях Украины под предателями регулярно взрываются автомобили. Но это — либо силовики, перешедшие в аналогичные структуры оккупанта, либо управленцы, от которых зависит функционирование оккупационных властей.

То есть, наши спецслужбы пытаются избавиться от тех, кто может усилить практическую способность агрессора противостоять нам. Поэтому журналистов и подобных почти не трогают, хотя, к сожалению, предатели среди них есть.

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Убийство Владлена Татарского (Фомина) – это Россия и о России
Фото: Соцсети

Что меняется для Украины от того, что вдогонку за российским кораблем пойдет еще какой-то пропагандист? Да ничего! Ну, может быть, возникнет в соцсетях моральное удовлетворение от того, что справедливость есть, и она рядом.

А вот в России, которую война еще и близко не достала, как Украину, как раз акции против публичных людей являются действенным инструментом внутренней конкуренции. Там есть российские националисты-радикалы против Путина и кооператива "Озеро". Есть жесткие разборки между турбопатриотами – почитайте, что пишут друг о друге, например, Стрелков и Пригожин.

А еще все российские пропагандисты обязательно занимаются "волонтерством". А это большие деньги и злоупотребление ими. И подходящий повод для показательной казни.

Поэтому убийство Татарского (Фомина) – это Россия и о России. И чем хуже дела у недоимперии на украинских фронтах, тем более частыми и жестокими будут такие теракты.

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