Россия обвинила в убийстве Владлена Татарского спецслужбы Украины и ФБК Навального

Представители российского ведомства также уточнили, что считают задержанную Дарью Трепову активной сторонницей команды оппозиционера Алексея Навального, принимавшей участие в осуществлении теракта.

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Убийство российского пропагандиста Максима Фомина (известного под псевдонимом Владлен Татарский) спланировали украинские спецслужбы, в покушении также участвовали люди из Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального. Такое заявление сделал российский Национальный антитеррористический комитет, передает Meduza.

Представители российского ведомства также уточнили, что считают задержанную по этому делу Дарью Трепову активной сторонницей команды оппозиционера Навального.

Трепова отрицает свою причастность к покушению, а на все обвинения утверждает, что ее лишь использовали для ликвидации пропагандиста. В российских СМИ опубликовали сведения, согласно которым, девушка намеревалась выехать за пределы РФ, и что у нее уже были на руках билеты в Узбекистан.

Реакция Украины

Советник главы ОП Михаил Подоляк в этой связи заявил, что "пауки поедают друг друга в банке", что Россию ожидают необратимые процессы и новая смута.

Напомним, что в росСМИ появились сообщения о том, что Дарья Трепова якобы работала на украинских журналистов, заплативших за "передачу посылок". Но имена работников СМИ не называются. Подозреваемую Трепову взяли под стражу на квартире, которую она снимала.

Сотрудники российских силовых ведомств обыскали ее жилище и расспросили соседей. В дальнейшем девушку ждет допрос и избрание меры пресечения. Российские правоохранители также ищут возможных соучастников удавшегося покушения.

В сводке военных исследователей из ISW за 2 марта утверждается, что взрыв в баре основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина кремлевское руководство использует с тем, чтобы усилить контроль над информационным пространством.