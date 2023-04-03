"Предупреждение Пригожину": после убийства Татарского в РФ могут усилить цензуру, — ISW

Аналитики убеждены, что взрыв в баре основателя ЧВК "Вагнер" Кремль используется для того, чтобы усилит контроль над информационным пространством.

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Убийство российского военкора и пропагандиста Владлена Татарского (Максима Фомина) могло быть задумано как предупреждение основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, который все чаще подвергает сомнению основные тезисы Кремля о войне в Украине. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в своем отчете, опубликованном 2 апреля.

По мнению аналитиков, Пригожин косвенно сигнализирует о своем интересе к президентству в России, будь то в конкуренции с Путиным или в качестве его преемника. Биография и поведение Татарского, по мнению экспертов, имеют сходство с Пригожиным, поскольку оба они стали "видными ультранационалистическими фигурами" после того, как побывали в тюрьме и были помилованы.

Как отмечают аналитики ISW, возможно, российские чиновники намерены использовать убийство Татарского для того, чтобы подтолкнуть к самоцензуре растущее российское гражданское общество, ставящее под сомнение ход войны в барах.

"ISW ранее наблюдал рейды ФСБ в барах Москвы и Санкт-Петербурга в марте, начатые на основании обвинений в том, что люди в этих барах оказывали финансовую помощь украинским силам и вовлекали несовершеннолетних в "антиобщественные действия". 28 февраля Путин поручил ФСБ усилить контрразведывательные меры и пресечь распространение проукраинской идеологии — приказ, который был использован для разгона собраний в барах Москвы и Санкт-Петербурга", — говорится в отчете института.

Отмечается, что связанное с "Вагнером" движение "Киберфронт Z" уже несколько месяцев возглавляет дискуссии о войне в барах, принадлежащих Пригожину, и возможно, что это громкое убийство оттолкнет людей от посещения подобных мероприятий. Это нападение также может быть попыткой запугать других военкоров, связанных с "Вагнером".

Аналитики убеждены, что убийство Татарского углубило раскол в пространстве российских военкоров, что в конечном итоге может сыграть на руку Кремлю в его усилиях по консолидации контроля над информационным пространством.

Убийство военкора Татарского

2 апреля в российском городе Санкт-Петербург прогремел взрыв в кафе "Street food bar", которое, по информации росСМИ, принадлежит Евгению Пригожину. В результате инцидента погиб российский военкор и пропагандист Владлен Татарский, который проводил в заведении творческий вечер на тему "Есть такая профессия военкор".

Позже росСМИ распространили информацию, что причиной взрыва могла стать статуэтка, которую принесла и вручила пропагандисту Татарскому одна из посетительниц.

Также 2 апреля СМИ со ссылкой на представителя Сил специальных операций, сообщили, что Татарского ликвидировали профессионалы. По данным российских спецслужб, использовалась взрывчатка мощностью около 200-250 граммов тротила, которой была заполнена подаренная пропагандисту статуэтка.

Напомним, 2 апреля Фокус в одном материале собрал всю известную на тот момент информацию об убийстве российского блогера и пропагандиста Владлена Татарского.