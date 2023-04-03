"Попередження Пригожину": після вбивства Татарського в РФ можуть посилити цензуру, — ISW

Аналітики переконані, що вибух у барі засновника ПВК "Вагнер" Кремль використовується для того, щоб посилити контроль за інформаційним простором.

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Вбивство російського військкора і пропагандиста Владлена Татарського (Максима Фоміна) могло бути задумане як попередження засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, який все частіше ставить під сумнів основні тези Кремля про війну в Україні. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті, опублікованому 2 квітня.

На думку аналітиків, Пригожин побічно сигналізує про свій інтерес до президентства в Росії, чи то в конкуренції з Путіним, чи як його наступника. Біографія та поведінка Татарського, на думку експертів, має схожість із Пригожиним, оскільки обидва вони стали "видними ультранаціоналістичними фігурами" після того, як побували у в'язниці та були помилувані.

Як зазначають аналітики ISW, можливо, російські чиновники мають намір використати вбивство Татарського для того, щоб підштовхнути до самоцензури російське громадянське суспільство, що росте, що ставить під сумнів хід війни в барах.

"ISW раніше спостерігав рейди ФСБ у барах Москви та Санкт-Петербурга у березні, розпочаті на підставі звинувачень у тому, що люди в цих барах надавали фінансову допомогу українським силам та залучали неповнолітніх до "антигромадських дій". 28 лютого Путін доручив ФСБ посилити контррозвідувальні заходи і припинити поширення проукраїнської ідеології — наказ, який був використаний для розгону зборів у барах Москви та Санкт-Петербурга", — йдеться у звіті інституту.

Зазначається, що пов'язаний з "Вагнером" рух "Кіберфронт Z" вже кілька місяців очолює дискусії про війну в барах, що належать Пригожину, і, можливо, це гучне вбивство відштовхне людей від відвідування подібних заходів. Цей напад також може бути спробою залякати інших військкорів, пов'язаних із "Вагнером".

Аналітики переконані, що вбивство Татарського поглибило розкол у просторі російських військкорів, що врешті-решт може зіграти на руку Кремлю у його зусиллях щодо консолідації контролю над інформаційним простором.

Вбивство військкора Татарського

2 квітня у російському місті Санкт-Петербург пролунав вибух у кафе "Street food bar", яке, за інформацією росЗМІ, належить Євгену Пригожину. Внаслідок інциденту загинув російський військкор та пропагандист Владлен Татарський, який проводив у закладі творчий вечір на тему "Є така професія військкор".

Пізніше росЗМІ поширили інформацію, що причиною вибуху могла стати статуетка, яку принесла та вручила пропагандисту Татарському одна з відвідувачок.

Також 2 квітня ЗМІ з посиланням на представника Сил спеціальних операцій повідомили, що Татарського ліквідували професіонали. За даними російських спецслужб, використовувалась вибухівка потужністю майже 200-250 грамів тротилу, якою була заповнена подарована пропагандисту статуетка.

Нагадаємо, 2 квітня Фокус в одному матеріалі зібрав усю відому на той момент інформацію про вбивство російського блогера та пропагандиста Владлена Татарського.