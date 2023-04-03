Украинцы радуются смерти Татарского: спросили у эксперта, где должна проходить граница ненависти

Гибель российского блогера повлекла поток мемов и шуток в украинских соцсетях. Фокус поговорил с тренером по ненасильственной коммуникации о том, почему ненависть похожа на высокую температуру при болезни и стоит ли от нее избавляться.

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В воскресенье, 2 апреля, в российском городе Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе "Street food bar". В результате этого инцидента погиб российский пропагандист Владлен Татарский, проводивший в заведении творческий вечер на тему "Есть такая профессия военкор".

Гибель блоггера повлекла поток мемов в украинском сегменте интернета. "Стремоусов говорит, что Татарский жив: видео", "Смертью Татарского нас хотят отвлечь от того, что Нимесил теперь по рецепту" — шутят пользователи. До этого аналогичная история была с подрывом автомобиля с пропагандисткой Дарьей Дугиной — тогда ленты так же запестрели черным юмором.

Мем о смерти Татарского

Фокус поговорил с экспертом по ненасильственной коммуникации Еленой Кашкаревой о том, почему радоваться смерти врага — это полностью нормально, где проходит граница ненависти и что делать тем, кто волнуется, что теряет человечность.

Я радуюсь смерти россиян, даже не военных – это нормально?

"Многие клиенты, которые обращаются ко мне сейчас, спрашивают: "А со мной точно все хорошо?" Люди замечают в себе эту ненависть [к россиянам] и пугаются этих очень сильных чувств. Они переживают, осталась ли у них вообще человечность", — рассказывает эксперт.

По ее словам, ненасильственная коммуникация (ННК) учит, что любая реакция человека, любые эмоции и чувства – это абсолютно нормально. К тому же, ненависть не появляется просто так. Это результат какого-то болезненного опыта, подчеркивает тренер.

"Когда я испытываю гнев или ненависть, то для меня это лишь проявление того, насколько мне больно, насколько страшен мой опыт, что я прожила, насколько я чувствовала себя бессильной в тех или иных обстоятельствах", — объясняет Кашкарева.

За последний год украинцы пережили много страшных вещей, испытывали страх и несправедливость происходящего. И сейчас все это трансформируется, в том числе, в радость от смерти врагов.

"Это как высокая температура тела при болезни. Это симптом. Организм дает сигнал, что что-то происходит и таким образом беспокоится о нас. Долго жить с высокой температурой тяжело, но при этом не стоит думать, что у меня какая-то патология или что я в этом виноват/а", — комментирует собеседница Фокуса.

Есть ли предел ненависти и как его отыскать?

Эксперт объясняет, что нет никакой градации — это еще нормально, а вот это уже слишком и вообще "патология".

"Если мы говорим именно о ненасильственной коммуникации, то она транслирует следующую мысль: чем больше и чем дольше какие-то мои потребности не удовлетворены, тем сильнее мои чувства гнева, отчаяния, ненависти. То есть за любыми неприятными эмоциями или даже действиями стоит какая-то моя потребность ", — комментирует Кашкарева.

Важно понимать, что ненависть не означает, что с тобой что-то не так, или окружающие люди какие-то не такие. Впрочем, иногда самому человеку тяжело жить с такими сильными чувствами. Но он может их прожить, добавляет эксперт.

"Если человек сможет сам или с поддержкой кого-то другого дать себе побыть со всем, что он сейчас испытывает (включая ненависть), с принятием того, что "да, сейчас мой опыт таков", то, скорее всего, эти чувства трансформируются и впоследствии превратятся в грусть. Это позволит человеку быть на связи с самим собой и начать действовать с большей заботой о себе и о других", — утверждает тренер ННК.

Однако, если по каким-то причинам человек не хочет или не может этого делать, то нет ничего ужасного в том, что именно сейчас он испытывает ненависть.

Война рано или поздно закончится. Как научиться контролировать такие эмоции, чтобы они не стали основой для будущей жизни?

Кашкарева уверена, что на такой вопрос не может быть однозначного ответа. Она объясняет, что не существует простого рецепта – "контролировать надо вот так". Вместе с тем эксперт предлагает признать, что чувство ненависти является нормальным, но одновременно осознавать, что это не лучшая основа на дальнюю перспективу.

"Тут важно не впасть в какие-то крайности. Нельзя винить себя или все общество, что мы какие-то не такие, что мы ненавидим или радуемся смертям. При этом не надо все же думать, что только такой путь нормален, и если ты не чувствуешь ненависть, то это с тобой что-то не так", — комментирует тренер.

Если для меня мемы о смерти другого человека — это слишком, и я не могу на это спокойно реагировать, что мне делать?

Некоторые граждане в Украине, напротив, могут болезненно реагировать на мемы о смерти другого человека (даже если речь идет об устранении российского пропагандиста). У некоторых это может вызвать беспокойство: "Хочу ли я жить в обществе, где шутят даже по поводу гибели?". Кашкарева подтверждает, что часть людей может испытывать дискомфорт в таких условиях.

"Люди хотят жить в обществе, с которым они испытывают единство. И если общее мнение или действия будут отличаться от того, что характерно именно мне, то я начну волноваться, для меня это будет слишком. Это тоже абсолютно нормальная, здоровая реакция", — объясняет эксперт.

Единственный ответ в таких обстоятельствах – позаботиться о себе. И это может быть что угодно — от чашки чая до разговора с тем, кто публикует мемы, для того, чтобы понять его мотивацию и успокоиться.

В понедельник, 3 апреля, силовики РФ задержали подозреваемую в подрыве российского пропагандиста Владлена Татарского Дарью Трепову. Ранее сообщалось, что Трепова была объявлена в розыск. До этого в квартире ее сестры проводили обыск.