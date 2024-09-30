Іранський підрозділ для боротьби з Ізраїлем очолив агент "Моссаду", — експрезидент

За словами Махмуда Ахмадінежада, в Ірані кілька років тому було створено спеціальний відділ, метою якого була протидія операціям Ізраїлю в регіоні.

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Іран створив підрозділ для боротьби з Ізраїлем, але його очолив агент ізраїльської спецслужби "Моссад". Про це розповів колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад, пише Haberler.com.

Політик розповів, що в Ірані кілька років тому було створено спеціальний відділ, метою якого була протидія операціям Ізраїлю в регіоні. Однак через деякий час у Тегерані дізналися, що відділом керував агент "Моссада", який впровадився в іранські структури.

"Ми створили підрозділ, що протистоїть Ізраїлю, і людина, яка очолювала його, виявилася агентом Моссада", — сказав він.

Хто такий Махмуд Ахмадінежад

Шостий президент Ісламської Республіки Іран з 3 серпня 2005 до 3 серпня 2013 року. У зовнішній політиці дотримувався консервативних поглядів, жорстко критикував США і виступав за посилення зв'язків Ірану з Росією та арабським світом.

Раніше ЗМІ повідомляли, що лідер угруповання "Хезболла" Хасан Насралла задихнувся в бункері після ізраїльського авіаудару по його притулку в Лівані. Вважається, що тіло 64-річного чоловіка було без ушкоджень, коли його витягли з-під уламків, тобто він не зазнав фізичних поранень, коли навколо нього обвалилася будівля.

Також в Ізраїлі говорили, що зірвали план Ірану до 2040 року. Так, Іран нібито планував оточити Ізраїль терористичними організаціями і з їхньою допомогою знищити єврейську державу. Спільна атака мала відбутися у 2040 році.