Иранское подразделение для борьбы с Израилем возглавил агент "Моссада", — экс-президент

По словам Махмуда Ахмадинежада, в Иране несколько лет назад был создан специальный отдел, целью которого было противодействие операциям Израиля в регионе.

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Иран создал подразделение для борьбы с Израилем, но его возглавил агент израильское спецслужбы "Моссад". Об этом рассказал бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, пишет Haberler.com.

Политик рассказал, что в Иране несколько лет назад был создан специальный отдел, целью которого было противодействие операциям Израиля в регионе. Однако спустя некоторое время в Тегеране узнали, что отделом руководил агент "Моссада", внедрившийся в иранские структуры.

"Мы создали подразделение, противостоящее Израилю, и человек, возглавлявший его, оказался агентом Моссада", — сказал он.

Кто такой Махмуд Ахмадинежад

Шестой президент Исламской Республики Иран с 3 августа 2005 по 3 августа 2013 года. Во внешней политике придерживался консервативных взглядов, жестко критиковал США и выступал за усиление связей Ирана с Россией и арабским миром.

Ранее СМИ сообщали, что лидер группировки "Хезболла" Хасан Насралла задохнулся в бункере после израильского авиаудара по его убежищу в Ливане. Считается, что тело 64-летнего мужчины было без повреждений, когда его вытащили из-под обломков, то есть он не получил физических ранений, когда вокруг него обрушилось здание.

Также в Израиле говорили, что сорвали план Ирана до 2040 года. Так, Иран якобы планировал окружить Израиль террористическими организациями и с их помощью уничтожить еврейское государство. Совместная атака должна была состояться в 2040 году.