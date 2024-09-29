"Крот" навел бомбы: агент из Ирана помог убить лидера "Хезболлы", – СМИ

Израильские истребители F-35 ждали прибытия главаря террористов и еще 12 командиров в подземную штаб-квартиру. Как только боевики собрались в одном месте, туда полетели противобункерные бомбы, говорят источники газеты Le Parisien.

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Иранский "двойной агент", проникший в террористическую группировку "Хезболла", помог израильской армии установить местонахождение лидера группировки Хасана Насраллы. Сведения помогли ЦАХАЛ ликвидировать боевика, пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности.

Насралла 27 сентября был на похоронах командира воздушных сил "Хезболлы" Мухаммеда Хусейна Срура, погибшего в результате авиаудара ЦАХАЛ. Церемония проходила в районе Харет-Хрейк рядом с подземным командным центром группировки.

Израильские истребители F-35 с противобункерными авиабомбами дежурили в засаде и выжидали, когда цель прибудет в штаб-квартиру. Иранский "крот" во второй половине дня подал знак израильским военным о прибытии Насраллы.

"Израильтяне сделали все возможное, они не хотели пропустить свою цель", — комментирует источник в ливанских службах безопасности на следующий день после смерти Насраллы.

Главаря террористов привезли в штаб на машине иранского генерал-майора Аббаса Нилфорушана, замглавы "Аль-Кудс", элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции.

В экстренном совещании "Хезболлы" помимо Насраллы участвовали еще 12 командиров и пилоты ждали, пока все они окажутся в одном помещении. Далее на командный центр "Хезболлы" скинули шесть авиабомб, каждая весила две тонны.

Люди, ответственные за выполнение и передачу указаний шиитского лидера, потеряли с ним связь сразу после взрыва:

"Никто не смог ни найти его, ни связаться с теми, кто его сопровождал. Это самая крупная атака, которую мы видели с 2006 года", — сообщает источник, близкий к "Хезболле".

Взрыв был слышен в центре Бейрута, а от построек, составляющих его, остались лишь развалины посреди гигантского кратера глубиной 30 м. Также были взорваны еще два соседних здания.

Напомним, издание The Wall Street Journal писало о том, что после ликвидации Насраллы перед "Хезболлой" стоит критический выбор: эскалация или сдержанность в конфликте с Израилем. Внутри группировки происходит раскол: некоторые ее члены настаивают на агрессивном ответе, а руководство боится полномасштабной войны.

Корпус стражей исламской революции Ирана запретил военным использовать все устройства связи после взрывов тысяч пейджеров и раций в Ливане. КСИР инициировал крупную проверку всего используемого оборудования.