Вагнер йде. Як Пригожин став небезпечною політичною фігурою для Путіна

10 травня підрозділи ПВК "Вагнер" мають вийти з міста Бахмут, де вже понад рік намагаються вести штурмові дії. Замінити їх зголосився Рамзан Кадиров, який заявив, що готовий відвести сили полку "Ахмат" з займаних позицій заради Бахмута. Фокус дізнавався, що означає шантаж Пригожина та Кадирова та з якого ціллю його влаштовують.

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Засновник приватної військової компаній "Вагнер" Євген Пригожин погрожує російському військовому керівництву залишити позиції в Бахмуті.

За його словами, підрозділи "Вагнера" нібито хотіли захопити місто до 9 травня, але через дефіцит боєприпасів вимушені його залишити. Пригожин заявив, що свої позиції вони передають військовим підрозділам Міноборони РФ, відповідні документи вже направлено керівництву. Вихід "вагнерівців" з Бахмута анонсовано на 00:00 10 травня. В Міноборони жодним чином не прокоментували погрози Пригожина, але взявся зайняти позиції ПВК глава Чечні Рамзан Кадиров.

7 травня у своєму Телеграм каналі Кадиров розмістив нібито звернення до президента Володимира Путіна, міністра оборони Сергія Шойгу та директора федеральної служби Росгвардії Віктора Золотова з проханням передати підрозділу "Ахмат" позиції "Вагнера". Якщо точніше, то "кадировці" мають залишити свої позиції та перейти в Бахмут.

Вже наступного дня Пригожин повідомив, що йому пообіцяли дати боєприпаси та озброєння стільки, скільки потрібно для продовження подальших дій.

Останнім часом Пригожин все частіше критикує Міноборони РФ та натякає на вину Путіна Фото: Скрін відео

9 травня прес-служба Пригожина в його Телеграм каналі розмістила відео, де він заявляє, що отримав лише 10 відсотків від необхідної кількості боєприпасів, а ЗСУ "рвуть його фланги". Достеменно невідомо, коли було зроблено це відео.

"Нам прийшло бойове розпорядження, де було сказано, що у випадку відходу з позицій буде визнано державну зраду. Це, в першу чергу, до нас було звернення. Якщо не буде боєприпасів, то ми підемо з позицій… Замість того, щоб воювати у нас постійно крутяться інтриги. У нас міністерство інтриг замість міністерства оборони, тому наша армія біжить", — заявив Пригожин.

Чи зможуть замінити "кадировці" "вагнерівців"

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор Віктор Ягун пояснює, що всі заяви Пригожина є чистої води блефом для досягнення своїх інтересів. Він пояснює, що підрозділи "Ахмат" Кадирова жодним чином не зможуть замінити ані "вагнерівців", ані будь-яке військове зʼєднання на лінії бойового зіткнення.

"Кадировці" не пристосовані до штурмових дій як і служби на першій лінії. Треба розуміти, що це поліцейські підрозділи так званої Росгвардії, під дахом якої Рамзан Кадиров створив свої загони. Вони в жодному випадку не здатні забезпечувати штурмові дії, хіба що як загород загони для відступаючих в тил. "Кадировці" – це пси режиму Путіна, їхні основні завдання – терор, як на території Росії, так і окупованих територіях та віджимання бізнесу у місцевих. Сьогодні ні російська армія, ні "кадировці" не можуть замінити ПВК Вагнер на позиціях в Бахмуті",— говорить Фокусу Ягун.

Пригожину вдалося прорвати інформаційну блокаду

Аналітики американського Інституту вивчення війни припускають, що шантаж Кадирова та Пригожина розрахований на тиск Міноборони РФ, ймовірно не дав свого результату. Військове керівництво принципово не змінило свого наміру знизити пріоритетність наступальних операцій та зберегти боєприпаси на театрі воєнних дій.

На думку експертів, здатність Пригожина і Кадирова "суттєво впливати" на рішення військового командування РФ залежить від готовності російського диктатора Путіна "умиротворити їх", а також від "впевненості в їх силах".

В свою чергу політолог Ярослав Макітра впевнений, що демарш Пригожина є вдало проведеною інформаційною кампанією, що була побудована за рахунок так званих радикальних рашистів — тобто прихильників війни, які вважають, що вона ведеться не так, як це потрібно.

Кадировці займаються теророи, як на території Росії, так і окупованих територіях Фото: РИА Новости

"Саме через них вдалося розкачати інформаційну кампанію, що дала певні результати для Пригожина та вдалося заспокоїти конфлікт. Наскільки цей конфлікт вичерпано важко сказати, але на мою думку він наростатиме у майбутньому. Згадайте, схожа ситуація вже була 23 лютого, коли Пригожин вимагав боєприпасів. Тоді було обрано дату 23 лютого – день захисника Вітчизни в Росії, нині – день перемоги. Думаю, що нова серія може бути десь у 20-х числах наступного місяця", — говорить Фокусу політолог.

Якщо проаналізувати інформаційне поле щодо війни в Україні, то зʼявляється відчуття, що з боку Росії воюють лише "вагнерівці". Крім того, Пригожин все більше озвучує ті тези, що все частіше лунають на кухнях в Росії. Він чудово розуміє, що в Кремлі залежні від нього та його ПВК, тому не в перше дозволяє собі такі вольності та зневажливі заяви в сторону політичного керівництва РФ.

Чи буде Пригожин конкурувати з Путіним

Фокус вже розповідав, що на початку 2023 року Євгену Прижогину надали неформальний дозвіл на критику влади — і він почав критикувати "відірваних від життя" чиновників та адміністрацію президента РФ. В аналітичному середовищі подейкують, що в Кремлі дозволили Пригожину легко критикувати владу в обмін на те, щоб він залишив у спокої військове керівництво. Схоже, що цим рішенням Кремль сам себе переграв, адже створив з маловідомого "кухара Путіна" самостійну політичну фігуру.

"Пригожин грає у свою політичну гру та має амбіції які знаходять підтримку в Росії. В Росії є певна кількість його прихильників, яка надалі зростатиме. За тою незначною соціологією, яку можна отримати звідти, є близько 20-30% виборців яким імпонує Пригожин, його діяльність, стиль спілкування, — говорить Макітра. — Це той випадок, коли його увʼязнення є не мінусом, а великим плюсом для іміджу серед, так би мовити, виборців-гопників. Для них Пригожин може стати реальною альтернативою Путіну, та має більше шансів, ніж всі ліберали та Навальний".

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За словами співрозмовника, Пригожин мало не перший, кому за останні роки через інформаційну кампанію вдалося досягнути своєї цілі. Нагадаємо, що в Росії всі ЗМІ та телебачення знаходяться під повним контролем та ретранслюють лише те, що необхідно Кремлю. А ось йому вдалося, через інтернет та соціальні мережі.

При цьому Макітра зауважує, що Пригожин не є самостійним бенефіціаром своєї популярності — він лише обличчя кампанії групи інвесторів та організаторів.

На думку військового аналітика, полковника Петра Черника, зараз в Росії посилюється боротьба за владу, в Кремлі терміново шукають того, хто винен у невдачах в Україні. Саме тому, такі персонажі як Пригожин, Гіркін чи Кадиров все частіше з’являтимуться зі своїми коментарями чи шантажем.

В Кремлі шукають винного в провалі військового вторгнення в Україну

"Треба згадати, що історично природа влади в Росії, починаючи від Івана Грозного побудована так, що ніхто просто так владу не віддавав. Це були палацові перевороти, вбивства чи навіть розстріл царської сімʼї, як це зробили більшовики. В Росії посилюється боротьба за владу, в якій Путін вже програв стратегічну війну. Зараз та ситуація, коли в Кремлі будуть шукати хто винен за провал в Україні. Чи це "силова башта" на чолі з Патрушевим, яка переконала Путіна в перемозі в Україні, чи це "військова башта" разом з Шойгу – яка показала свою нездатність та слабкість російської армії, чи сам Путін. Для Путіна Кадиров та Пригожин є цепними псами, що охоронятимуть його владу скільки це буде потрібно. Поки що російському президенту вдається балансувати над процесами, але чи надовго це питання", — розповідає Фокусу Черник.

За словами опитаних Фокусом експертів, зараз в Кремлі відбувається черговий виток боротьби за владу, хто його виграє, а хто програє сьогодні важко прогнозувати. Це може бути той, чиє імʼя ми ще не чули публічно.

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