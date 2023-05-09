Вагнер уходит. Как Пригожин стал опасной политической фигурой для Путина

10 мая подразделения ЧВК "Вагнер" должны выйти из города Бахмут, где уже больше года пытаются вести штурмовые действия. Заменить их вызвался Рамзан Кадыров, заявивший, что готов увести силы полка "Ахмат" с занимаемых позиций ради Бахмута. Фокус узнавал, что означает шантаж Пригожина и Кадырова и с какой целью его устраивают.

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Основатель частной военной компаний "Вагнер" Евгений Пригожин угрожает российскому военному руководству оставить позиции в Бахмуте.

По его словам, подразделения "Вагнера" якобы хотели захватить город до 9 мая, но из-за дефицита боеприпасов вынуждены его оставить. Пригожин заявил, что свои позиции они передают военным подразделениям Минобороны РФ, соответствующие документы уже направлены руководству. Выход "вагнеровцев" из Бахмута анонсирован на 00:00 10 мая. В Минобороны никак не прокомментировали угрозы Пригожина, но взялся занять позиции ЧВК глава Чечни Рамзан Кадыров.

7 мая в своем Телеграм канале Кадыров разместил якобы обращение к президенту Владимиру Путину, министру обороны Сергею Шойгу и директору федеральной службы Росгвардии Виктору Золотову с просьбой передать подразделению "Ахмат" позиции "Вагнера". Если точнее, то "кадыровцы" должны оставить свои позиции и перейти в Бахмут.

Уже на следующий день Пригожин сообщил, что ему пообещали дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нужно для продолжения дальнейших действий.

В последнее время Пригожин все чаще критикует Минобороны РФ и намекает на вину Путина Фото: Скрин видео

9 мая пресс-служба Пригожина в его Телеграм канале разместила видео, где он заявляет, что получил лишь 10 процентов от необходимого количества боеприпасов, а ВСУ "рвут его фланги". Доподлинно неизвестно, когда было сделано это видео.

"Нам пришло боевое распоряжение, где было сказано, что в случае отхода с позиций будет признана государственная измена. Это, в первую очередь, к нам было обращение. Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций… Вместо того, чтобы воевать у нас постоянно крутятся интриги. У нас министерство интриг вместо министерства обороны, поэтому наша армия бежит", — заявил Пригожин.

Смогут ли "кадыровцы" заменить "вагнеровцев"

Бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор Виктор Ягун объясняет, что все заявления Пригожина являются чистой воды блефом для достижения своих интересов. Он объясняет, что подразделения "Ахмат" Кадырова никоим образом не смогут заменить ни "вагнеровцев", ни любое военное соединение на линии боевого соприкосновения.

"Кадыровцы" не приспособлены к штурмовым действиям, как и службы на первой линии. Надо понимать, что это полицейские подразделения так называемой Росгвардии, под крышей которой Рамзан Кадыров создал свои отряды. Они ни в коем случае не способны обеспечивать штурмовые действия, разве что как заградительные отряды для отступающих в тыл. "Кадыровцы" — это псы режима Путина, их основные задачи — террор, как на территории России, так и оккупированных территориях и отжим бизнеса у местных. Сегодня ни российская армия, ни "кадыровцы" не могут заменить ЧВК Вагнер на позициях в Бахмуте",- говорит Фокусу Ягун.

Пригожину удалось прорвать информационную блокаду

Аналитики американского Института изучения войны предполагают, что шантаж Кадырова и Пригожина, рассчитанный на давление Минобороны РФ, вероятно, не дал своего результата. Военное руководство принципиально не изменило своего намерения снизить приоритетность наступательных операций и сохранить боеприпасы на театре военных действий.

По мнению экспертов, способность Пригожина и Кадырова "существенно влиять" на решения военного командования РФ зависит от готовности российского диктатора Путина "умиротворить их", а также от "уверенности в их силах".

В свою очередь политолог Ярослав Макитра уверен, что демарш Пригожина является удачно проведенной информационной кампанией, которая была построена за счет так называемых радикальных рашистов — то есть сторонников войны, которые считают, что она ведется не так, как это нужно.

Кадыровцы занимаются террориями, как на территории России, так и оккупированных территориях. Фото: РИА Новости

"Именно через них удалось раскачать информационную кампанию, которая дала определенные результаты для Пригожина и удалось успокоить конфликт. Насколько этот конфликт исчерпан трудно сказать, но по моему мнению он будет нарастать в будущем. Вспомните, похожая ситуация уже была 23 февраля, когда Пригожин требовал боеприпасов. Тогда была выбрана дата 23 февраля — день защитника Отечества в России, сейчас — день победы. Думаю, что новая серия может быть где-то в 20-х числах следующего месяца", — говорит Фокусу политолог.

Если проанализировать информационное поле относительно войны в Украине, то появляется ощущение, что со стороны России воюют только "вагнеровцы". Кроме того, Пригожин все больше озвучивает те тезисы, которые все чаще звучат на кухнях в России. Он прекрасно понимает, что в Кремле зависимы от него и его ЧВК, поэтому не в первый раз позволяет себе такие вольности и пренебрежительные заявления в сторону политического руководства РФ.

Будет ли Пригожин конкурировать с Путиным

Фокус уже рассказывал, что в начале 2023 года Евгению Прижогину предоставили неформальное разрешение на критику власти — и он начал критиковать "оторванных от жизни" чиновников и администрацию президента РФ. В аналитической среде поговаривают, что в Кремле разрешили Пригожину легко критиковать власть в обмен на то, чтобы он оставил в покое военное руководство. Похоже, что этим решением Кремль сам себя переиграл, ведь создал из малоизвестного "повара Путина" самостоятельную политическую фигуру.

"Пригожин играет в свою политическую игру и имеет амбиции, которые находят поддержку в России. В России есть определенное количество его сторонников, которое в дальнейшем будет расти. По той незначительной социологии, которую можно получить оттуда, есть около 20-30% избирателей, которым импонирует Пригожин, его деятельность, стиль общения, — говорит Макитра, — Это тот случай, когда его заключение является не минусом, а большим плюсом для имиджа среди, так сказать, избирателей-гопников. Для них Пригожин может стать реальной альтернативой Путину, и имеет больше шансов, чем все либералы и Навальный".

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Кремлевская оттепель. Зачем в российской прессе начали критиковать Путина

По словам собеседника, Пригожин чуть ли не первый, кому за последние годы через информационную кампанию удалось достичь своей цели. Напомним, что в России все СМИ и телевидение находятся под полным контролем и ретранслируют лишь то, что необходимо Кремлю. А вот ему удалось, через интернет и социальные сети.

При этом Макитра отмечает, что Пригожин не является самостоятельным бенефициаром своей популярности — он лишь лицо кампании группы инвесторов и организаторов.

По мнению военного аналитика, полковника Петра Черника, сейчас в России усиливается борьба за власть, в Кремле срочно ищут того, кто виноват в неудачах в Украине. Именно поэтому, такие персонажи как Пригожин, Гиркин или Кадыров все чаще будут появляться со своими комментариями или шантажом.

В Кремле ищут виновного в провале военного вторжения в Украину

"Надо вспомнить, что исторически природа власти в России, начиная от Ивана Грозного построена так, что никто просто так власть не отдавал. Это были дворцовые перевороты, убийства или даже расстрел царской семьи, как это сделали большевики. В России усиливается борьба за власть, в которой Путин уже проиграл стратегическую войну. Сейчас та ситуация, когда в Кремле будут искать кто виноват за провал в Украине. Или это "силовая башня" во главе с Патрушевым, которая убедила Путина в победе в Украине, или это "военная башня" вместе с Шойгу — которая показала свою неспособность и слабость российской армии, или сам Путин. Для Путина Кадыров и Пригожин являются цепными псами, которые будут охранять его власть сколько это будет нужно. Пока российскому президенту удается балансировать над процессами, но надолго ли это вопрос", — рассказывает Фокусу Черник.

По словам опрошенных Фокусом экспертов, сейчас в Кремле происходит очередной виток борьбы за власть, кто его выиграет, а кто проиграет сегодня трудно прогнозировать. Это может быть тот, чье имя мы еще не слышали публично.

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