"Мы все же уйдем": Пригожину угрожают "изменой родине", если его ЧВК оставит Бахмут

Куратор "вагнеровцев" пожаловался, что накануне 9 мая одно из подразделений ВС РФ бежало с одного из флангов шириной в 2 км южнее Бахмута.

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает выносить в публичную плоскость свой конфликт с Минобороны РФ, в основе которого лежит острая нехватка боеприпасов для бойцов, штурмующих Бахмут. 9 мая он зачитал боевое распоряжения военного руководства РФ, в котором было четко сказано, что в случае ухода "вагнеровцев" с позиций это будет расценено, как измена родине. При этом нужного количества боеприпасов Минобороны так и не дало.

Пригожин записал очередное эмоциональное видео и вновь поднял тему "снарядного голода" в своем ЧВК. Он зачитал бумагу из Минобороны, где было сказано, что его подопечные будут признаны изменниками родины, если оставят Бахмут. Однако бизнесмен еще раз заявил, что если боеприпасов не дадут, наемники выйдут из города, а затем зададут вопрос, кто на самом деле "родине изменял".

"В запросе 31 позиция, из которых цифры того, что нам дают приблизительно на 15, то есть половина. Мы запрашиваем на декаду 7200 единиц, нам дают 1600. Следующее — 960 единиц — 60… Сегодня утром начальник Генштаба (Валерий Герасимов) лично поправил все циферки и уменьшил их в 10 раз", — рассказал Пригожин.

По его словам, Минобороны РФ делает все, чтобы "вагенровцы" не сумели захватить Бахмут. В этом случае Пригожин пообещал рассказать Владимиру Путину о реальной ситуации с боеприпасами на фронте.

"Если все задачи выполняются ради того, чтобы обмануть верховного главнокомандующего, то либо он вам ж**у порвет, либо русский народ, который будет очень расстроен, если война будет проиграна. Потом народ пришел бы с вилами и поднял бы их на вилы прямо дома на Рублевке при проигранной войне", — пригрозил военному руководству Пригожин.

Кроме того российский бизнесмен возмутился тем, что солдаты одно из подразделений ВС РФ бросили фланг южнее Бахмута и бежали, оставив позиции и оголив фронт на площади около 3 кв км, а военное подразделение Газпрома "Факел" отказалось выезжать на позиции. Поэтому наемникам пришлось "кое-как" блокировать образовавшуюся дыру — как выяснилось, обратное героическое наступление осуществили бойцы 72-ой бригады ВС РФ.

В связи с этим Пригожин обвинил чиновников из Минобороны в том, что они хотят продать Россию и умышленно посылают солдат на бесполезную гибель.

"Солдат не должен погибать из-за абсолютной глупости его руководства. А эту глупость генералы и полковники на местах обязаны выполнять, потому что команды, которые к ним поступают сверху они абсолютно преступны. Я хочу подчеркнуть — идет преступление под названием "уничтожение российского народа и измена родине". Им занимается узкая кучка людей", — заявил Пригожин.

Ранее сообщалось, что у российской армии и, в частности, у наемников в Бахмуте нет дефицита боеприпасов. К такому выводу пришел спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, Евгений Пригожин разгоняет темник "снарядного голода", потому что понимает, что ЧВК "Вагнер" скоро придет конец из-за огромных потерь.