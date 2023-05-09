Пси режиму Путіна: генерал СБУ оцінив ефективність заміни "вагнерівців" на "кадировців" в Бахмуті

За словами генерал-майора Віктора Ягуна, бійці полку "Ахмат" не виконають завдання по штурмовим діям у Бахмуті, тому що особиста "армія" голови Чечні була створена перш за все для терору населення.

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Кадировці не зможуть повноцінно замінити найманців Пригожина у Бахмуті, оскільки не пристосовані для ведення штурмових дій. Про це в коментарі журналістам Фокуса розповів колишній заступник голови СБУ, генерал-майор Віктор Ягун.

"Кадировці" не пристосовані до штурмових дій як і служби на першій лінії. Треба розуміти, що це поліцейські підрозділи так званої Росгвардії, під дахом якої Рамзан Кадиров створив свої загони", — підкреслив Ягун.

За його словами, бійці Кадирова, в жодному випадку не здатні забезпечувати штурмові дії, хіба що як загород загони для відступаючих в тил.

"Кадировці" — це пси режиму Путіна, їхні основні завдання — терор, як на території Росії, так і окупованих територіях та віджимання бізнесу у місцевих. Сьогодні ні російська армія, ні "кадировці" не можуть замінити ПВК Вагнер на позиціях в Бахмуті", — зазначив він.

"Ахмат" замість ЧВК "Вагнер"

Нагадаємо, 5 травня Євген Пригожин поскаржився на критичну нестачу боєприпасів у ПВК "Вагнер". Голова "вагнерівців" показав трупи своїх підлеглих і вилаявся на адресу міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

У той же день голова Чечні Рамзан Кадиров підтримав Пригожина і запропонував направити воювати в Бахмуті замість "вагнерівців" бійців загону "Ахмат". Посадовець був обурений тим, що Міноборони РФ не реагує на заяви Пригожина. За словами Кадирова, його бойовики "готові висунутися та зайняти Бахмут. Для них це питання кількох годин".

Наступного дня, 6 травня Євген Пригожин звернувся до Рамзана Кадирова з проханням якнайшвидше відправити своїх бійців, поки ПВК "Вагнер" остаточно не вичерпала свій бойовий потенціал.

9 травня Пригожин заявив про виведення своїх найманців з Бахмута, якщо Міноборони РФ не надасть його бійцам боєприпаси найближчим часом.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Вагнер йде. Як Пригожин став небезпечною політичною фігурою для Путіна".