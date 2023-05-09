"Наш враг не ВСУ а бюрократы": Пригожин заявил, что готовит своих наемников к выходу из Бахмута

Куратор "вагенровцев" сказал, что Путин лично распорядился решить вопрос с боеприпасами, но военные чиновники ничего не делают, а только "пьют чай и делают массаж простаты".

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Руководитель ЧВК "Вагнер" российский бизнесмен Евгений Пригожин в разговоре с наемниками сказал, что президент РФ Владимир Путин знает о проблеме с боеприпасами у группировки и поэтому дал "жесткие указания" руководству закрыть этот вопрос. Между тем Пригожин вновь обвинил чиновников Минобороны РФ, заявив, что для "вагнеровцев" главный враг не ВСУ, а российские бюрократы. Видео было опубликовано на Telegram-канале Пригожина 9 мая.

"До верховного дошла информация, что патронов нет, придется Артемовск (Бахмут — прим. ред.) оставлять. Он дал жесткие всем указания. Те люди, которые должны выполнять эти указания, пока за сутки ничего не выполнили. Они сидят, проводят совещания, чай пьют, там у них массаж простаты и всякие другие процедуры", — сказал он перед своими бойцами.

По его словам, если боеприпасы в ближайшее время не поступят, весь фронт посыпется. Причем это может привести к тому, что украинские военные могут прийти в Москву, считает Пригожин. Поэтому российские бюрократы, связанные с военной сферой, сейчас боятся, что "вагенровцы" придут разбираться и выяснять, кто из них является изменником родины.

"Они боятся, что мы будем разбираться потом, кто куда с***ь сходил, выведем их за ноздри и спросим, зачем была измена родине… Патроны есть, но зачем они это делают? Наверное хотят страну продать под названием Россия", — заявил Пригожин.

Он призвал своих бойцов добить врага, назвав при этом врагом не украинских солдат, а военных чиновников.

"Будем надеяться, что добьем этих бюрократов. Потому что наш враг сегодня не ВСУ, а русский бюрократ, особенно околовоенный", — подытожил Пригожин.

Напомним, Евгений Пригожин получил распоряжение Министерства обороны РФ, в котором говорилось о количестве боеприпасов для ЧВК "Вагнер". В нем также было сказано, что если наемники оставят Бахмут, то это будет расценено, как предательство родины.