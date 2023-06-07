"Другой власти здесь нет": РДК 7 дней контролирует Новую Таволжанку на Белгородщине (видео)

Командир добровольцев Денис Никитин на фоне взрывов и выстрелов рассказал, что село в Шебекинском районе Белгородской области РФ брошено врагом.

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В Русском добровольческом корпусе заявили, что контролируют село Новая Таволжанка в Белгородской области уже 7 дне й подряд. Соответствующее видео появилось на Telegram-канале РДК.

"На фоне канонады и разрывов к сути — Новая Таволжанка брошена врагом который день!" — говорится в подписи к видео.

На видео русский националист Денис Никитин, известный под псевдонимом "White Rex", говорит о контроле над Новой Таволжанкой.

"Другой власти, кроме РДК, здесь нет", — говорит он.

РДК контролиурют Новую Таволжанку

Отметим, что 6 июня командир РДК заявил о ликвидации десятков военных РФ. По словам Никитина, бойцы ведут полноценные атаки на территорию России. Добровольцам удается захватить пленных и вооружение.

Напомним, что 7 июня легион "Свобода России" обратился к жителям Крыма с просьбой. Бойцы ЛСР заявили, что не признают "референдум", который состоялся в 2014 году и пришло время восстановить справедливость. Граждан призвали по возможности предоставить важную информацию.

Также сообщалось, что 7 июня в ГУР Минобороны заявили, что Украина рассмотрит обращение об эвакуации из Белгородской области. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, фактически РДК и ЛСР вместе с местными повстанцами контролируют ситуацию в некоторых населенных пунктах.