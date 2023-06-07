Украина рассмотрит обращение об эвакуации из Белгородской области, – ГУР

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, фактически РДК и ЛРС вместе с местными повстанцами контролируют ситуацию в некоторых населенных пунктах.

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В Белгородской области продолжаются внутренние массовые беспорядки. Бойцы РДК и ЛСР вместе с частью местных восстали с оружием в руках против путинского режима. Украина готова рассмотреть вопрос эвакуации гражданских. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Усов.

Российские власти оставили без контроля несколько населенных пунктов в Белгородской области. Все, что они пытаются сделать – это установить огневой контроль. По словам Юсова, это означает, что РФ наносит артиллерийские удары по объектам собственной гражданской инфраструктуры и местных жителей. Бойцы РДК и ЛРС фактически сами обеспечивают функционирование самообороны на территории Белгородской области.

"Поддержка повстанцев среди местного населения растет. Это касается как желающих принять участие в вооруженной борьбе против Путина, так и местных жителей, которые просят о защите. Украина в надлежащем порядке рассмотрит обращение об эвакуации гражданских из Белгородщины, если такие будут поступать", — заявил Юсов.

Также в ГУР отметили, что количество борцов с режимом Путина в РФ растет, равно как и расширяется география их действий. Поэтому Юсов назвал РФ несостоятельным государством, потому что центральные власти неадекватны, что демонстрирует ситуация в Белгородской области. Все боеспособные силы РФ сосредоточены в Украине, поэтому на их территории могут развиваться конфликты, включая столичный регион.

Напомним, 6 июня командир РДК заявил о ликвидации десятков военных РФ в Белгородской области.

5 июня ГУР сообщили о ликвидации российского военного по оперативной группировке ВС РФ "Белгород".