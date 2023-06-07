Україна розгляне звернення про евакуацію з Бєлгородської області, – ГУР

За словами представника ГУР Андрія Юсова, фактично РДК та ЛРС разом з місцевими повстанцями контролюють ситуацію в деяких населених пунктах.

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В Бєлгородській області тривають внутрішні масові заворушення. Бійці РДК та ЛСР разом з частиною місцевих повстали зі зброєю в руках проти путінського режиму. Україна готова розглянути питання евакуацію цивільних. Про це повідомив представник ГУР Андрій Усов.

Російська влада залишила без контролю декілька населених пунктів в Бєлгородській області. Все, що вони намагаються зробити — це встановити вогневий контроль. За словами Юсова це означає, що РФ завдає артилерійські удари по обʼєктах власної цивільної інфраструктури та місцевих мешканців. Бійці РДК та ЛРС фактично самі забезпечують функціонування самооборони на території Бєлгородщини.

"Підтримка повстанців серед місцевого населення зростає. Це стосується як охочих пристати до збройної боротьби проти Путіна, так і місцевих мешканців, які просять про захист. Україна в належному порядку розгляне звернення про евакуацію цивільних з Бєлгородщини, якщо такі надходитимуть", — заявив Юсов.

Також у ГУР зазначили, що кількість повстанців з режимом Путіна у РФ зростає, так само як і розширюється географія їхніх дій. Тому Юсов назвав РФ неспроможною державою, бо центральна влада неадекватна, що демонструє ситуація в Бєлгородській області. Всі боєздатні сили РФ зосереджені в Україні, а тому на їхній території можуть розвиватись конфлікти, включно зі столичним регіоном.

Нагадаємо, 6 червня командир РДК заявив про ліквідацію десятків військових РФ в Бєлгородській області.

5 червня ГУР повідомили про ліквідацію російського військового з оперативного угруповання ЗС РФ "Бєлгород".