Тероризував місцевих: убито старшого оперативного угруповання ЗС РФ "Бєлгород", — ГУР (фото)

У ЛСР заявили, що полковник Андрій Стесєв відповідальний за воєнні злочини на території України. Також він убивав мирних жителів у Чечні, Югославії, Абхазії.

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У Бєлгородській області було вбито полковника ЗС РФ Андрія Васильовича Стесєва. Це сталося в ніч із 4 на 5 червня. Про це повідомили в ГУР Міноборони України.

Зазначається, що він був старшим оперативного угруповання ЗС РФ "Бєлгород".

"Раніше він обіймав посаду командира 104 десантно-штурмового полку ПДВ РФ", — зазначили в ГУР.

Документи Андрія Стесєва Фото: Facebook ГУР

Крім того, легіон "Свобода Росії" також підтвердив загибель Стесєва, показавши фотографії з місця подій.

"Спільною групою Легіону "Свобода Росії" та РДК було вбито полковника Стесєва Андрія Васильовича, старшого оперативного угруповання Бєлгорода", — йдеться в повідомленні.

Місце загибелі Стесєва Фото: Легіон "Свобода Россії"

Також повідомляється, що Стесєв загинув у стрілецькому бою. У легіоні зазначили, що його руки по лікоть у крові. Полковник і його підлеглі тероризували мешканців Бєлгородської області РФ. Крім того, раніше він убивав мирних жителів у Чечні, Югославії, Абхазії та на території України.

"Усі терористи путінського режиму будуть покарані, справедливість прийде в кожне місто нашої Батьківщини", — зазначили в ЛСР.

Нагадаємо, що 5 червня в ЛСР виклали відео знищення техніки ЗС РФ на Бєлгородщині. Бійці Легіону "Свобода Росії" закликали солдатів ЗС РФ припинити опір, здаватися в полон і зберегти собі життя.

Також губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що грошей на відновлення всіх будинків у Шебекіні не вистачить. За його словами, влада не може проводити жодних робіт у трьох населених пунктах Бєлгородської області.

Крім того, нагадаємо, що в РДК стверджують, що контролюють Нову Таволжанку. Добровольці зазначили, що Нова Таволжанка Бєлгородської області — не якесь маленьке занедбане село, а населений пункт, де до початку активних боїв жили п'ять тисяч людей.