Бої в Бєлгородській області: грошей на відновлення Шебекіна не вистачить, — губернатор

За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, влада не може проводити жодні роботи в трьох населених пунктах Бєлгородської області.

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Грошей на відновлення всіх житлових будівель у Шебекіні у влади не вистачить. Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, пише портал "Go.31".

За його словами, зріс обсяг роботи в Шебекінському та Валуйському округах, тому він закликав голів муніципалітетів прискорити роботи.

"Уже на позір грошей на відновлення сьогодні у фонді, який у нас сформований, не вистачить", — сказав він.

Щобільше, за словами Гладкова, влада не може увійти й розпочати роботи в трьох населених пунктах Шебекінського району.

Як потім уточнив глава пресслужби Гладкова Ігор Плотніков у коментарі "РБК", більшість руйнувань зафіксовано в Шебекіні та селах Нова Таволжанка й Муром. За його словами, там ще зберігається небезпека обстрілу.

"Коли кажуть "не можна увійти", це означає, що туди увійти можна, але небезпечно", — сказав він.

Плотніков зазначив, що кількість пошкоджених будівель, у тому числі житлових будинків, поки що не можна підрахувати.

Зазначимо, що бої в Бєлгородській області продовжуються. 5 червня повідомлялося, що бійці РДК і ЛСР проникли в Нову Таволжанку по річці Сіверський Донець. Російські пабліки повідомляють, що 20 добровольців зайняли три будинки в населеному пункті, після чого розпочався бій із підрозділами Міноборони РФ.

Крім того, 3 червня в РФ заявили про двох постраждалих внаслідок обстрілу Шебекіна. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, в одного постраждалого осколкові поранення рук і грудей, у другого — контузія. Обидва росіяни перебувають у важкому стані.