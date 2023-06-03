Поранення та контузія: у РФ заявили про двох постраждалих внаслідок обстрілу Шебекіно (відео)

За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, у одного постраждалого осколкові поранення рук та грудей, у другого – контузія. Обидва росіянини перебувають у важкому стані.

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У ніч проти 3 червня у РФ заявили про черговий обстріл Бєлгородської області. Внаслідок інциденту нібито постраждали двоє молодих чоловіків. Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у себе в Telegram.

"Двоє молодих хлопця їхали містом автомобілем, коли перед ними розірвався снаряд. У результаті в одного постраждалого осколкові поранення рук і грудей, у другого — контузія та осколкові поранення верхніх і нижніх кінцівок", — сказано в повідомленні.

За словами Гладкова, росіяни перебувають у важкому стані, їх довелося госпіталізувати. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

Також зазначимо, що про вибухи у Бєлгородській області повідомляли також місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, у регіоні працювало російське ППО.

Місцеві мешканці також почали ділитися відео із вибухами.

Telegram-канали повідомляють про вибухи у Бєлгородській області

Крім того, у смт Розумне також почали знаходити осколки після обстрілу.

Жителі смт Розумне про велику кількість уламків на вулицях

Нагадаємо, що 2 червня у Шебекіно Бєлгородської області РФ заборонили рух цивільного транспорту. Рух транспорту автошляхами поблизу Шебекіно, як і його стоянка, заборонено до 30 червня. Також уряд регіону скасував курсування електрички.

Також повідомлялося, що у Шебекіно почали фіксувати перші випадки мародерства. У місті через обстріл відсутня вода. Багато мешканців залишають свої будинки. У Шебекіному також активізувалися мародери.

Радник голови ВП України Михайло Подоляк дав пораду росіянам із Бєлгородської області. Представник Офісу президента впевнений, що в Шебекіно (як і в інших прикордонних містах та селищах) влада не піклуватиметься про місцеве населення і залишить людей у зоні бойових дій.