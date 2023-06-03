Ранения и контузия: в РФ заявили о двух пострадавших в результате обстрела Шебекино (видео)

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго — контузия. Оба россиянина находятся в тяжелом состоянии.

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В ночь на 3 июня в РФ заявили об очередном обстреле Белгородской области. В результате инцидента якобы пострадали двое молодых мужчин. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в Telegram.

"Два молодых парня ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. В итоге у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго — контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей", — сказано в сообщении.

По словам Гладкова, оба россиянина находятся в тяжелом состоянии, их пришлось госпитализировать. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Также отметим, что о взрывах в Белгородской области сообщали также местные Telegram-каналы. По их сведениям, в регионе работало российское ПВО.

Местные жители также начали делиться видео со взрывами.

Telegram-каналы сообщают о взрывах в Белгородской области

Кроме того, в пгт Разумное также начали находить осколки после обстрела.

Жители пгт Разумное о большом количестве осколков на улицах

Напомним, что 2 июня в Шебекино Белгородской области РФ запретили движение гражданского транспорта. Движение транспорта на автодорогах вблизи Шебекино, как и его стоянка, запрещены до 30 июня. Также правительство региона отменило курсирование электрички.

Также сообщалось, что в Шебекино начали фиксировать первые случаи мародерства. В городе из-за обстрелов отсутствует вода. Многие жители покидают свои дома. В Шебекино также активизировались мародеры.

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк дал совет россиянам из Белгородской области. Представитель Офиса президента уверен, что в Шебекино (как и в других приграничных городах и поселках) власть не будет заботиться о местном населении и оставит людей в зоне боевых действий.