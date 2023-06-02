Мародеры среди местных жителей: в сети показали, что происходит в городе Шебекино (видео)

В городе из-за обстрелов отсутствует вода. Многие жители покидают свои дома. В Шебекино также активизировались мародеры.

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В городе Шебекино Белгородской области (РФ) начали фиксировать первые случаи мародерства. Соответсвующее видно было опубликовано в телеграм-канале "Шепот Шебекино" в пятницу, 2 июня.

По словам администраторов телеграм-канала, случаи мародерство в Шебекино фиксировали еще задолго до 2 июня. Однако написать о них решились только сегодня после того, как жительница города прислала снятое на смартфон видео.

На кадрах видна разбитая раздвижная дверь в магазин "Лариса". Повреждения, которые нанесли двери, не похожи на следы от взрывной волны или от осколков.

Заметим, что в Шебекино находятся по крайней мере 4 супермаркета с аналогичным названием: по улице Ленина, 82, улице Ленина, 62, улице Железнодорожной, 5 и улице Шолохова,3. От мародеров, как стало понятно со второго опубликованного видео, пострадал супермаркет по улице Железнодорожной, 5.

Бои под Белгородом: какая сейчас ситуация в Шебекино

По состоянию на 2 июня Шебекино продолжает находиться в районе обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале о том, что по состоянию на 17:00 в городе Шебекино от попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах. Пожар удалось потушить.

Чиновник также утверждает, что по Шебекинскому городскому округу за сутки выпустили 850 единиц различных боеприпасов.

"Погибших нет. К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось еще 4 человека. Всех доставили в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал Гладков.

Кроме того, он проинформировал о том, что во время обстрелов в Шебекино повреждения получили 3 административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов. Кроме того на территории города полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение.

По словам Гладкова, люди из Шебекино (как и из остальных приграничных городов и поселков Белгородской области) пытаются добиться у чиновников ответа на вопросы, как оплачивать дальше кредиты, ипотеку и коммунальные услуги в условиях, когда в регионе идут бои.

Губернатор области заверил, что по крайней мере коммунальные услуги жителям, которые выехали из своих домов, оплачивать не придется. При этом он признал, что ситуация с обстрелами не стала для местной власти неожиданностью. Гладков утверждает, что к такому развитию событий готовились уже практически год.

Напомним, 2 июня бои в Белгородской области продолжаются. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, якобы украинские военные обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань. В результате атаки погибли две женщины от осколочных ранений.

В четверг, 1 июня, СМИ писали о том, что в Белгороде упал БПЛА. По версии очевидцев и местных телеграм-каналов, в городе упала бомба с какого-то истребителя или реактивного беспилотника. Улицу Щорса, которая находится в районе Харьковской горы, перекрыли силовики.