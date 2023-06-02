"Убегайте, пока не поздно": Подоляк дал совет россиянам из Белгородской области

Представитель Офиса президента уверен, что в Шебекино (как и в других приграничных городах и поселках) власть не будет заботиться о местном населении и оставит людей в зоне боевых действий.

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Михаил Подоляк назвал боевые действия в городе Шебекино (Белгородская область, РФ) "воротами войны" для россиян. Об этом советник главы Офиса президента Украины написал в своем Телеграм-канале в пятницу, 2 июня.

"Шебекино. Белгородская область. Начальные "ворота войны", переносящие военные действия на территорию самой России. Так ожидаемо для многих и так неожиданно для самих россиян", — сказал Подоляк.

Он отметил, что силовики и военные ВС РФ не будут защищать гражданское население в городе Шебекино и других населенных пунктах, которые расположены неподалеку от украинской границы.

"Путинские военные не будут жалеть собственных гражданских. Ни в каком виде. Поэтому в жилых кварталах будут размещаться склады, ремонтные мощности, станции РЭБ, бронетехника и артиллерия, а главное – ракетчики", — сказал Подоляк.

Представитель ОП также уверен, что органы местного самоуправления даже не будут эвакуировать население прифронтовых городов в более безопасные места.

"Так что не питайте иллюзий – белгородцы, куряне, брянчане, ростовчане и прочие обязательно узнают, что такое "путинское прикрытие. Думайте, обсуждайте, убегайте самостоятельно… пока можно", — обратился Подоляк к россиянам.

Напомним, 2 июня СМИ писали о том, что в городе Шебекино начали фиксировать первые факты мародерства. Кроме того в городе из-за боевых действий отсутствует вода. Многие жители уже сейчас покидают свои дома.

2 июня стало известно и о том, что бои в Белгородской области продолжаются. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, якобы украинские военные обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань. В результате атаки погибли две женщины от осколочных ранений.