В Шебекино Белгородской области РФ запретили движение гражданского транспорта: что происходит

Движение транспорта на автодорогах вблизи Шебекино, как и его стоянка, запрещены до 30 июня. Также правительство региона отменило курсирование электрички.

Related video

На участках дорог Шебекинского муниципального округа вводится временный запрет на передвижение транспортных средств. Об этом сообщает правительство Белгородской области.

Отмечается, что для обеспечения безопасности дорожного движения в приграничных районах Белгородской области вводится временное прекращение движения транспортных средств на участках автомобильных дорог вблизи города Шебекино.

"Также в соответствии с приказом Минтранса области, на данных участках запрещена стоянка автотранспорта", – говорится в сообщении.

В связи с вышеуказанными ограничениями, автобусы, ранее проходившие через Шебекино, будут следовать в объезд через другие населенные пункты.

Указанные ограничения будут действовать до 30 июня.

Также власти региона отменили пригородную электричку из Белгорода в Шебекинский округ, она перестанет ходить с 3 июня.

Что происходит в Шебекино: актуальная информация

По состоянию на вечер 2 июня Шебекино продолжает находиться в районе обстрелов. Многие жители покидают свои дома. В Шебекино также активизировались мародеры.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале о том, что по состоянию на 17:00 в городе Шебекино от попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах. Пожар удалось потушить.

Чиновник также утверждает, что по Шебекинскому городскому округу за сутки выпустили 850 единиц различных боеприпасов.

"Погибших нет. К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось еще 4 человека. Всех доставили в городскую больницу № 2 Белгорода", – написал Гладков.

Кроме того, он проинформировал о том, что во время обстрелов в Шебекино повреждения получили 3 административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов. На территории города полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение.

В 18:25 чиновник сообщил, что в Шебекино от попадания снаряда загорелось одно из промышленных предприятий.

Напомним, 2 июня бои в Белгородской области продолжаются. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, якобы украинские военные обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань. В результате атаки погибли две женщины от осколочных ранений.

В четверг, 1 июня, СМИ писали о том, что в Белгороде упал БПЛА. По версии очевидцев и местных Telegram-каналов, в городе упала бомба с какого-то истребителя или реактивного беспилотника. Улицу Щорса, которая находится в районе Харьковской горы, перекрыли силовики.