Бои в Белгородской области: денег на восстановление Шебекино не хватит, — губернатор

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, власти не могут проводить никакие работы в трех населенных пунктах Белгородской области.

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Денег на восстановление всех жилых зданий в Шебекино у властей не хватит. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пишет портал "Go.31".

По его словам, вырос объем работы по Шебекинскому и Валуйскому округу, поэтому он призвал глав муниципалитетов ускорить работы.

"Уже навскидку денег на восстановление на сегодняшний день в фонде, который у нас сформирован, не хватит", — сказал он.

Более того, по словам Гладкова, власти не могут войти и начать работы в трех населенных пунктах Шебекинского района.

Как затем уточнил глава пресс-службы Гладкова Игорь Плотников в комментарии "РБК", большинство разрушений зафиксировано в Шебекино и селах Новая Таволжанка и Муром. По его словам, там еще сохраняется опасность обстрелов.

"Когда говорят нельзя войти, это означает, что туда войти можно, но опасно", — сказал он.

Плотников отметил, что количество поврежденных зданий, в том числе жилых домов, пока нельзя подсчитать.

Отметим, что бои в Белгородской области продолжаются. Так, 5 июня сообщалось, что бойцы РДК и ЛСР проникли в Новую Таволжанку по реке Северский Донец. Российские паблики сообщают, что 20 добровольцев заняли три дома в населенном пункте, после чего начался бой с подразделениями Минобороны РФ.

Кроме того, 3 июня в РФ заявили о двух пострадавших в результате обстрела Шебекино. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго — контузия. Оба россиянина находятся в тяжелом состоянии.