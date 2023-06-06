Бої у Бєлгородській області: командир РДК заявив про ліквідацію десятків військових РФ (відео)

За словами командира підрозділу Дениса Нікітіна, бійці ведуть повноцінні атаки на територію Росії. Добровольцям вдається захопити полонених та озброєння.

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Бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) ліквідували кілька десятків російських військових під час рейдів у Бєлгородській області. Про це заявив командир підрозділу Денис Нікітін в інтерв'ю YouTube-каналу "Ходорківський Live".

РДК йде на підвищення ставок із кожною атакою. Наразі військові утримують під контролем селище Нова Таволжанка, де мешкають близько 5 тисяч людей, сказав він.

"Були захоплені полонені та зброя. Рахунок убитих путінських собак іде на десятки. Загалом це вже повноцінна атака на територію Росії. Ми дивимося, як реагують представники влади та армійські резерви", — сказав Нікітін.

Командир РДК зазначив, що російські військові, відправлені до зони бойових дій — представники Псковської, Тверської та Новгородської областей. Єдиною мотивацією воювати стало одержання кримінального строку за відмову від служби в окупаційній армії.

"Прості підневільні російські мужики. Вигляд кріпаків, з ними нема про що розмовляти. Достукатися неможливо", — прокоментував він.

Денис Нікітін під час інтерв'ю спростував зв'язок із військовим керівництвом України та будь-яке узгодження дій із підрозділами ЗСУ.

За його словами, РДК набирає чинності — у військових з'являється більше озброєнь та можливостей.

Нагадаємо, що 5 червня стало відомо, яким чином бійці Легіону "Свобода Росії" та РДК потрапили до Нової Таволжанки. За даними росЗМІ, 4 червня 20 людей висадилися на пляжі селища на трьох плавзасобах.

У ГУР Міноборони України допустили розширення подій у Білгородській області на інші російські регіони. Військові розвідники переконані, що в РФ зараз панує анархія та безвладдя.