Конфлікти можуть поширитися у різних куточках РФ, — ГУР про ситуацію на Бєлгородщині

За словами представника розвідки Андрія Юсова, останнім часом географія діяльності російських повстанців та їхня кількість лише збільшуються, а центральна влада РФ лише демонструє свою неадекватність.

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Конфлікти на кшталт подій у Бєлгородській області, можуть виникати і на інших територіях Росії. Про це в ефірі телемарафону сказав речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

"Зрештою, ми повинні розглядати не лише окремі події на Бєлгородщині. Але в цілому так звана РФ сьогодні — це неспроможна держава, всередині якої величезна кількість конфліктів. Центральна влада неадекватна і події на Бєлгородщині абсолютно це демонструють", — заявив Юсов.

Він додав, що усі боєздатні підрозділи ЗС РФ зараз зосереджені на окупованих територіях України.

"На території самої РФ — безлад, хаос, анархія і безвладдя. Це означає, що подібні конфлікти можуть ширитися у різних куточках території, яка зараз називається РФ, набирати обертів, зокрема, і в столичному регіоні", — сказав Андрій Юсов.

Нагадаємо, що 5 червня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що влада не контролює Нову Таволжанку і не може туди зайти, щоб провести евакуацію.

У Бєлгородській області було вбито полковника ЗС РФ Андрія Стесєва, який був старшим оперативного угруповання ЗС РФ "Бєлгород". Він та його підлеглі тероризували мешканців Бєлгородської області РФ. Крім того, раніше він убивав мирних жителів у Чечні, Югославії, Абхазії та на території України.