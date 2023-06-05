Бої на Бєлгородщині: губернатор підтвердив, що влада не контролює Нову Таволжанку (відео)

За словами В'ячеслава Гладкова, в населеному пункті знаходиться близько 100 осіб, яких влада не може евакуювати.

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Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що офіційна влада не контролює Нову Таволжанку. Про це він розповів під час прямого ефіру на своїй сторінці у ВК.

Так, один із глядачів запитав його, що відбувається у населеному пункті. Гладков заявив, що влада туди зайти не може, щоб провести евакуацію. Він також зазначив, що, згідно з останніми даними, на території Нової Таволжанки було ще близько 100 осіб.

"Сьогодні ми поки що туди увійти не можемо, знаючи, що близько 100 осіб [там, — ред.] знаходилося, за доповіддю глави округу, але обстріли останніх двох днів нам не дозволяють уточнити інформацію", — сказав Гладков.

За його словами, він сподівається, що "як тільки ситуація зміниться", влада зможе повернутися до того, щоб переконати людей виїхати з нової Таволжанки.

Крім того, під час ефіру Гладков заявив, що Бєлгородська область незабаром розпочне приймати гуманітарні вантажі з усієї Росії.

В'ячеслав Гладков про Нову Таволжанку

Зазначимо, що раніше Гладков заявляв, що влада "не може увійти" на територію трьох населених пунктів Шебекинського району, щоб почати проводити там хоч якісь відновлювальні роботи. Пізніше його речник зазначив, що це все через обстріл.

Нагадаємо, що в Російському добровольчому корпусі заявили, що контролюють Нову Таволжанку. Добровольці зазначили, що Нова Таволжанка Бєлгородської області — не якесь маленьке занедбане село, а населений пункт, де до початку активних боїв жили п'ять тисяч людей. Вони стверджують, що у селищі зараз немає жодної влади, окрім РДК.

Крім того, в ГУР МО заявили, що вбито старшого оперативного угруповання ЗС РФ Бєлгород. У ЛСР також підтвердили та зазначили, що полковник Андрій Стесєв відповідальний за воєнні злочини на території України. Також він убивав мирних жителів у Чечні, Югославії, Абхазії.