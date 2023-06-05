Бои на Белгородщине: губернатор подтвердил, что власти не контролируют Новую Таволжанку (видео)

По словам Вячеслава Гладкова, в населенном пункте находится около 100 человек, которых власти не могут эвакуировать.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что официальные власти не контролируют Новую Таволжанку. Об этом он рассказал во время прямого эфира на своей странице в ВК.

Так, один из зрителей спросил его, что происходит в населенном пункте. Гладков заявил, что власти туда зайти не могут, чтобы провести эвакуацию. Он также отметил, что, согласно последним данным, на территории Новой Таволжанки находилось еще около 100 человек.

"Сегодня мы пока туда войти не можем, зная, что около 100 человек [там, — ред.] находилось, по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию", — сказал Гладков.

По его словам, он надеется, что "как только ситуация изменится", власти смогут вернуться к тому, чтобы убедить людей уехать из новой Таволжанки.

Кроме того, во время эфира Гладков заявил, что Белгородская область в скором времени начнет принимать гуманитарные грузы со всей России.

Вячеслав Гладков о Новой Таволжанке

Отметим, что ранее Гладков заявлял, что власти "не могут войти" на территорию трех населенных пунктов Шебекинского района, чтобы начать проводить там хоть какие-то восстановительные работы. Позже его пресс-секретарь отметил, что это все из-за обстрелов.

Напомним, что в Русском добровольческом корпусе заявили, что контролируют Новую Таволжанку. Добровольцы отметили, что Новая Таволжанка Белгородской области — не какое-то маленькое заброшенное село, а населенный пункт, в котором до начала активных боев жили пять тысяч человек. Они утверждают, что в поселке сейчас нет никакой власти, кроме РДК.

Кроме того, в ГУР МО заявили, что убит старший оперативной группировки ВС РФ Белгород. В ЛСР также подтвердили и отметили, что полковник Андрей Стэсев ответственен за военные преступления на территории Украины. Также он убивал мирных жителей в Чечне, Югославии, Абхазии.