По словам представителя разведки Андрея Юсова, в последнее время география деятельности российских повстанцев и их количество только увеличиваются, а центральные власти РФ только демонстрируют свою неадекватность.

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Конфликты вроде событий в Белгородской области могут возникать и на других территориях России. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

"В конце концов, мы должны рассматривать не только отдельные события на Белгородщине. Но в целом так называемое РФ сегодня — это несостоятельное государство, внутри которого огромное количество конфликтов. Центральная власть неадекватна и события на Белгородщине это абсолютно демонстрируют", — заявил Юсов.

Он добавил, что все боеспособные подразделения ВС РФ сейчас сосредоточены на оккупированных территориях Украины.

"На территории самой РФ — беспорядок, хаос, анархия и безвластие. Это означает, что подобные конфликты могут распространяться в разных уголках территории, которая сейчас называется РФ, набирать обороты, в том числе и в столичном регионе", — сказал Андрей Юсов.

Напомним, что 5 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти не контролируют Новую Таволжанку и не могут туда зайти, чтобы провести эвакуацию.

В Белгородской области был убит полковник ВС РФ Андрей Стесев, который был старшим оперативной группировки ВС РФ "Белгород". Он и его подчиненные терроризировали жителей Белгородской области РФ. Кроме того, ранее он убивал мирных жителей в Чечне, Югославии, Абхазии и на территории Украины.