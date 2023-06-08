Взяли полонених, знищили офіцерів: у РДК розповіли про рейд у "багатостраждальний Шебекіно" (відео)

За словами учасників добровольчого воєнізованого формування, перетин кордону РФ став для них своєрідним спортом. Їм вдалося закріпитися та захопити трофей.

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Бійці "Російського добровольчого корпусу" розповіли про перетин російського держкордону. Пост опубліковано в Telegram-каналі РДК.

Повідомляється, що під час рейду вдалося закріпитися, при цьому було взято полонених, знищено офіцерів противника, а також захоплено трофей.

"Перетин державного кордону РФ для бійців РДК став свого роду спортом", — йдеться у публікації.

Рейд РДК у Шебекіно: захоплення полонених, ліквідація російських офіцерів тощо

"Друзі! Російський добровольчий корпус знову перейшов кордон Російської Федерації, — каже у кадрі чоловік у військовій формі. — За нами — Шебекіне, багатостраждальне селище <…> Тим, хто більше не хоче терпіти кремлівський режим, ми пропонуємо приєднатися до РДК. Приєднуйтесь до РДК, будьте вільними людьми!

Нагадаємо, що російські добровольці протягом кількох днів контролювали населений пункт Нова Таволжанка у Бєлгородській області.

Також повідомлялося, що Україна розгляне звернення щодо евакуації у Бєлгородській області. Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що РДК спільно і ЛРС та місцевими повстанцями тримають під контролем кілька населених пунктів РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що бійці РДК та ЛСР не зверталися до нього, оскільки Україна не застосовує зброю на території Росії та не планує захоплення російських територій.