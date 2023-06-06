"На цьому крапка": Україна не збирається захоплювати російські території, — Зеленський

Президент наголосив: бійці РДК та ЛСР до нього не зверталися за допомогою, бо Україна не використовує зброю на території Росії.

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Президент України Володимир Зеленський висловився про події у Бєлгородській області з російськими добровольцями. Переконаний, що Києву не потрібні чужі території. Про це він розповів під час спілкування із журналістами 6 червня.

За словами Зеленського, Україна не розпочинала війну з Російською Федерацією, тож не збирається боротися з окупантами на їхній території. Бійці ЗСУ продовжать звільняти свої землі до міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

"Україна не воює на території РФ. Україна воює виключно на своїй незалежній території та деокуповує виключно свої землі. На цьому крапка. Ми не починали війну, нам нічого зайвого не потрібно, ми не збираємось нічого ні у кого забирати, але і не готові віддавати своє, тому і воюємо. А якщо були б готові віддавати своє, то не воювали", — йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський також зазначив, що Україна є цивілізованою державою та майбутнім членом НАТО, тобто захоплювати чужі держави явно не збирається, адже це впливає на ставлення до нас.

"Якщо ми хочемо бути в ЄС та НАТО, то маємо поводитися відповідно", — продовжив глава держави.

Бійці РДК та ЛСР до нього не зверталися по допомогу, бо Україна не використовує зброю на території Росії.

Нагадаємо, 6 червня президент України Володимир Зеленський розповів про подальші дії ЗСУ на фронті. Глава держави провів нове засідання Ставки, де детально обговорив із військовим командуванням майбутній контрнаступ українських захисників.