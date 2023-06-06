"Готовність – максимальна": Зеленський розповів про подальші дії ЗСУ на фронті

Глава держави провів нове засідання Ставки, де детально обговорив із військовим командуванням майбутній контрнаступ українських захисників.

Related video

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили катастрофу на Каховській ГЕС, а також готовність ЗСУ до майбутніх активних боїв. Про підсумки глава держави написав у своєму Telegram-каналі 6 червня.

За словами Зеленського, на засіданні йому вдалося заслухати доповіді від військового командування та обговорити пункти майбутніх дій українських захисників.

"Докладно розібрали ситуацію на фронті та готовність наших сил до подальших дій. Готовність – максимальна", — йдеться у повідомленні.

Окрему увагу на засіданні Ставки надали підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Представники Головного управління розвідки також приготували доповідь про ситуацію в Херсонській області та головний висновок у тому, що підрив був навмисним.

"Але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки. Водночас, підрив дамби не вплинув на здатність України деокупувати власні території", — продовжив Володимир Зеленський.

До речі, у вівторок, 6 червня, президент України також провів пресконференцію, де розповів журналістам різницю між підривом Каховської ГЕС, а також пошкодженням аміакопроводу в Куп'янському районі Харківської області.

Він вважає, що це дві різні речі і зараз завдання світових лідерів не лише допомогти Україні, а й зафіксувати злочини, які скоюють російські окупанти.

"Одна історія, коли у вас немає доказів підриву і коли зрозуміло, що там йде війна, і там є сіра зона, і в сірій зоні реально могла спрацювати та чи інша зброя – швидше за все, артилерія. Це одна історія, коли це наслідки війни. Так, винна Російська Федерація, але це наслідки війни. А тут ми розуміємо, що це тероризм. Вони заздалегідь замінували і зробили це власноруч. Ми розуміємо, що це зовсім інша класифікація", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 6 червня генсек ООН заявив, що не менше 16 тисяч осіб вже втратили свої будинки після підриву Каховської ГЕС. В організації не мають незалежної інформації про те, як прорвало греблю, але катастрофа, на його думку, є наслідком російського вторгнення в Україну.