"Готовность – максимальная": Зеленский рассказал о дальнейших действиях ВСУ на фронте

Глава государства провел новое заседание Ставки, где детально обсудил с военным командованием будущее контрнаступление украинских защитников.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где обсудили катастрофу на Каховской ГЭС, а также готовность ВСУ к будущим активным боям. Об итогах глава государства написал в своем Telegram-канале 6 июня.

По словам Зеленского, на заседании ему удалось заслушать доклады от военного командования и обсудить по пунктам будущие действия украинских защитников.

"Подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность наших сил к дальнейшим действиям. Готовность – максимальная", — говорится в сообщении.

Отдельное внимание на заседании Ставки уделили подрыву российскими оккупантами Каховской ГЭС. Представитель Главного управления разведки также приготовили доклад о ситуации в Херсонской области и главный вывод в том, что подрыв был умышленным.

"Но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники. В то же время, подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории", — продолжил Владимир Зеленский.

К слову, во вторник, 6 июня президент Украины также провел пресс-конференцию, где рассказал журналистам разницу между подрывом Каховской ГЭС, а также повреждением аммиакопровода в Купянском районе Харьковской области.

Он считает, что это две разных вещи и сейчас задача мировых лидеров не только помочь Украине, но и зафиксировать преступления, которые совершают российские оккупанты.

"Одна история, когда у вас нет доказательств подрыва и когда понятно, что там идет война, и там есть серая зона, и в серой зоне реально могло сработать то или иное оружие – скорее всего, артиллерия. Это одна история, когда это последствия войны. Да, виновата Российская Федерация, но это последствия войны. А здесь мы понимаем, что это терроризм. Они заранее заминировали и сделали это собственноручно. Мы понимаем, что это совершенно другая классификация", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 6 июня генсек ООН заявил, что не менее 16 000 человек уже потеряли свои дома после подрыва Каховской ГЭС. В организации не располагают независимой информацией о том, как прорвало плотину, но катастрофа, по его мнению, является последствием российского вторжения в Украину.