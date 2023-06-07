"Іншої влади тут немає": РДК 7 днів контролює Нову Таволжанку на Бєлгородщині (відео)

Командир добровольців Денис Нікітін на тлі вибухів і пострілів розповів, що село в Шебекінському районі Бєлгородської області РФ покинуте ворогом.

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У Російському добровольчому корпусі заявили, що контролюють село Нова Таволжанка в Бєлгородській області вже 7 днів поспіль. Відповідне відео з'явилося на Telegram-каналі РДК.

"На тлі канонади й розривів до суті — Нова Таволжанка кинута ворогом котрий день!" — ідеться в підписі до відео.

На відео російський націоналіст Денис Нікітін, відомий під псевдонімом White Rex, говорить про контроль над Новою Таволжанкою.

"Іншої влади, крім РДК, тут немає", — каже він.

РДК контролює Нову Таволжанку

Зазначимо, що 6 червня командир РДК заявив про ліквідацію десятків військових РФ. За словами Нікітіна, бійці ведуть повноцінні атаки на територію Росії. Добровольцям вдається захоплювати полонених і озброєння.

Нагадаємо, що 7 червня легіон "Свобода Росії" звернувся до жителів Криму з проханням. Бійці ЛСР заявили, що не визнають "референдум", який відбувся у 2014 році, і настав час відновити справедливість. Громадяни закликали по можливості надати важливу інформацію.

Також повідомлялося, що 7 червня в ГУР Міноборони заявили, що Україна розгляне звернення щодо евакуації з Бєлгородської області. За словами представника ГУР Андрія Юсова, фактично РДК і ЛСР разом із місцевими повстанцями контролюють ситуацію в деяких населених пунктах.