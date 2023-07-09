Польща таємно віддала Україні 10 радянських вертольотів, — WSJ

ВПС України не вистачає переваги в повітрі під час контрнаступу, і Польща нещодавно передала Україні приблизно 10 радянських вертольотів Мі-24.

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За словами джерел видання The Wall Street Journal, Польща нещодавно в межах нової передачі озброєнь, про які не повідомлялося публічно, передала ВПС України приблизно 10 гелікоптерів Мі-24, створених ще за доби СРСР.

Україні не вистачає переваги в повітрі під час контрнаступу на різних ділянках фронту. ВПС України складаються в основному з невеликої кількості винищувачів і вертольотів, створених ще в СРСР. Деякі літаки і вертольоти Україні надають країни, колишні учасники Варшавського договору, які нині входять до НАТО, пише американське видання. І водночас російські війська використовують більш сучасні літаки і вертольоти Ка-52, зокрема на південному фронті, де наступають ЗСУ.

Джерела видання The Wall Street Journal повідомили про те, що Польща, як вірний союзник України в боротьбі з російською агресією, нещодавно передала приблизно 10 бойових вертольотів Мі-24 ще радянської розробки. Але факт передачі цих озброєнь не був представлений публічно.

Навіть попри незначні посилення ВПС України, Київ використовує літаки і вертольоти дуже обережно під час контрнаступу, щоб уникнути втрат техніки. Адже український повітряний флот все ще поступається за чисельністю російському, пише WSJ.

Нагадуємо, що ЗСУ під Бахмутом вибили ЗС РФ із посадки. Російські окупанти закріпилися в лісосмузі та чинили активний опір, але зрештою змушені були тікати.

Як повідомляють ЗМІ, касетні боєприпаси для України в 14% випадків можуть не вибухнути. Такий високий відсоток відмови боєприпасів пов'язаний з тим, що ідеальною умовою для детонації є твердий ґрунт, пояснили експерти. Але в реальних бойових умовах снаряди можуть потрапити у воду, пісок, бруд або зоране поле.