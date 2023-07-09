"Ворог довго не хотів здаватися, бій тривав весь день": ЗСУ під Бахмутом вибили ЗС РФ з посадки

Російські окупанти закріпилися в лісосмузі і чинили активний опір, але зрештою змушені були накивати п'ятками.

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В районі Бахмута південніше від міста-фортеці піхотинці 28-ої ОМБр за підтримки артилерії та мінометів успішно вибили окупантів з посадки. На сторінці бригади виклали відео бою.

"Жорсткий бій тривав увесь день. Наші воїни почали зачистку бліндажів і зіштовхнулися з підрозділом окупантів під командуванням ворожого спецпризначенця. Ворог довго не хотів здаватися, але під вогневим тиском піхоти та мінометів зрештою був змушений тікати".

Далі окупантів, які накивали п'ятками "вполювала" артилерія.

Бійці зазначили, що звільнення кожного метру української землі — це надважка, титанічна праця.

Нагадаємо, що ЗСУ досягли переваги в районі Бахмута і продовжують контрнаступ ще щонайменше на трьох інших напрямках. Українські сили отримали тактичні переваги біля Ягідного (за два км від Бахмута).