"Враг долго не хотел сдаваться, бой продолжался весь день": ВСУ под Бахмутом выбили ВС РФ из посадки

Российские оккупанты закрепились в лесополосе и оказали активное сопротивление, но в конце концов вынуждены были наброситься на пятки.

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В районе Бахмута южнее города-крепости пехотинцы 28-й ОМБр при поддержке артиллерии и минометов успешно выбили оккупантов из посадки. На странице бригады выложили видео боя.

"Жесткий бой продолжался весь день. Наши воины начали зачистку блиндажей и столкнулись с подразделением оккупантов под командованием вражеского спецназовца. Враг долго не хотел сдаваться, но под огневым давлением пехоты и минометов в конце концов был вынужден бежать".

Потом оккупантов, которые бросились наутек "поймала" артиллерия.

Бойцы отметили, что освобождение каждого метра украинской земли — это сверхтяжелый, титанический труд.

Напомним, что ВСУ достигли преимущества в районе Бахмута и продолжают контрнаступление еще как минимум на трех других направлениях . Украинские силы получили тактические преимущества возле Ягодного (в двух км от Бахмута).