Польша тайно отдала Украине 10 советских вертолетов, - WSJ

ВВС Украины не хватает превосходства в воздухе во время контрнаступления и Польша недавно передала Украине примерно 10 советских вертолетов Ми-24.

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По словам источников издания The Wall Street Journal, Польша недавно в рамках новой передачи вооружений, о которых не сообщалось публично, передала ВВС Украины примерно 10 вертолетов Ми-24, созданных еще в эпоху СССР.

Украине не хватает превосходства в воздухе во время контрнаступления на разных участках фронта. ВВС Украины состоят во основном из небольшого количества истребителей и вертолетов, созданных еще в СССР. Некоторые самолеты и вертолеты Украине предоставляют страны, бывшие участники Варшавского договора, ныне входящие в НАТО, пишет американское издание. И в это же время российские войска используют более современные самолеты и вертолеты Ка-52, в частности на южном фронте, где наступают ВСУ.

Источники издания The Wall Street Journal сообщили о том, что Польша, как верный союзник Украины в борьбе с российской агрессией, недавно передала примерно 10 боевых вертолетов Ми-24 еще советской разработки. Но факт передачи этих вооружений не был представлен публично.

Даже несмотря на незначительные усиления ВВС Украины, Киев использует самолеты и вертолеты очень осторожно во время контрнаступления, чтобы избежать потерь техники. Ведь украинский воздушный флот все еще уступает в численности российскому, пишет WSJ.

Напоминаем, что ВСУ под Бахмутом выбили ВС РФ из посадки. Российские оккупанты закрепились в лесополосе и оказали активное сопротивление, но в конце концов вынуждены были бежать.

Как сообщают СМИ, кассетные боеприпасы для Украины в 14% случаев могут не взорваться. Такой высокий процент отказа боеприпасов связан с тем, что идеальным условием для детонации является твердая почва, пояснили эксперты. Но в реальных боевых условиях снаряды могут попасть в воду, песок, грязь или вспаханное поле.