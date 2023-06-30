Остались обломки: на аэродроме в Мелитополе уничтожили вертолет РФ, — соцсети (фото, видео)

Обломки авиации на территории аэродрома увидел российский военнослужащий. Сейчас нет точной информации, был ли вертолет уничтожен ударом ВСУ.

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На аэродроме, который находится во временно оккупированном городе Мелитополе Запорожской области, россияне потеряли один боевой вертолет, вероятно, Ми-8. Об этом пишет Twitter-канал MilitaryAviationInUa.

Согласно сообщению, в социальных сетях было опубликовано видео, демонстрирующее обломки вертолета, принадлежащего армии страны-агрессора. Запись была сделана российским военным с борта другого вертолета.

На опубликованном видео можно наблюдать кадры, где российский многоцелевой транспортный вертолет, возможно, модель Ми-8 или его модификация, осуществляет взлет с аэродрома. В течение нескольких секунд кадр переключается на остатки сгоревшего вертолета, который принадлежал российским военным.

Из-за полного разрушения фюзеляжа и других элементов конструкции летательного аппарата сложно определить, какой конкретно был уничтожен вертолет ВКС РФ.

Сейчас неизвестно, был ли этот российский вертолет уничтожен ударом ВСУ, или он сгорел по другим причинам.

На военном аэродроме в Мелитополе базируются российские боевые и транспортные вертолеты и российская штурмовая авиация, которую оккупанты применяют для нанесения ударов по позициям Сил обороны Украины на юге.

Напомним, что 30 июня во временно оккупированном Мелитополе прогремели несколько взрывов. Российская ПВО пыталась сбить ракеты, но не попала. "Прилеты" начались около полуночи 28 июня. Продолжались они в 10 утра, и закончился день для врага со взрывами, которые прозвучали около 20:00 вечера.

Также 28 июня в оккупированном российскими войсками Мелитополе прогремели взрывы. В небе виднелись следы работы вражеской ПВО. Россияне сообщили, что сбили все ракеты ВСУ.