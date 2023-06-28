В Мелитополе прогремели взрывы: оккупанты заявили об уничтожении нескольких ракет (фото, видео)

Оккупационная администрация подтвердила работу ПВО и обвинила Украину в попытке нанесения удара по городу.

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Утром 28 июня в оккупированном российскими войсками Мелитополе прогремели взрывы. В небе виднелись следы работы вражеской противовоздушной обороны. Об этом сообщило региональное издание "РИА Мелитополь".

"Также после взрыва заработала снова сирена", — отметили авторы контента.

Оккупационная "администрация" Мелитополя подтвердила, что в городе прогремели взрывы.

"Предварительно сработала система ПВО", — говорится в посте.

"РИА Новости" со ссылкой на оперативные службы написали, что российская система ПВО якобы сбила все ракеты, запущенные утром 28 июня. В попытке атаки на Мелитополь обвиняют Украину.

"Система ПВО ВС РФ сработала успешно, все ракеты сбиты", — заявили в оперативных службах.

Напомним, в ночь на 28 июня в Мелитополе также раздавались взрывы. Коллаборант Владимир Рогов заявлял, что речь идет о по меньшей мере шести взрывах.

Ранее, 27 июня, ВС РФ атаковали ракетами "Искандер" Донецкую область. Одна из них попала в ресторан в центре Краматорска. По состоянию на утро 28 июня известно о восьми погибших и 60 раненых. Разбор завалов продолжается. Среди жертв есть дети.

28 июня стало известно, что во время обстрела российских войск в Краматорске находились иностранцы. В частности, ранения получили трое колумбийцев — депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес.